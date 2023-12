竹市節電環境教育宣導嘉年華　千人參與響應

推廣全民綠生活! 新竹市政府將在12月24日下午1時到4時30分,於Big City遠東巨城購物中心1樓戶外廣場,舉行「ALL IN LIFE!永續環保 節電環境教育宣導嘉年華」,邀請去年獲得經濟部能源署「節約能源創意72變小劇場創作競賽」全國第三名的茄苳國小進行節能劇場開場表演,還有校園社團、好玩的劇團、偶像男團 ALL IN 5演唱等精彩演出,現場也安排節能闖關活動及環境永續DIY免費課程,邀請大小朋友踴躍參加,共度美好周日假期。