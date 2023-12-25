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竹市節電環境教育宣導嘉年華　千人參與響應

▲6所今年度節能示範校園接受表揚。（圖／新竹市政府提供）

▲6所今年度節能示範校園接受表揚。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市環保局昨(24)日於Big City遠東巨城購物中心1樓戶外廣場辦理「新竹市節電環境教育宣導嘉年華」，現場逾千位民眾共同參與，響應節電永續環保行動。現場除舞台表演、展示節能推動成果、節能闖關及DIY體驗活動外，同時表揚6所今年度節能示範校園，鼓勵轄內各校發展出獨具特色的節電校園，帶領師生一起節能減碳，同步提高環境品質，展現小城市大力量。

新竹市長高虹安表示，永續發展已是世界趨勢，因應氣候變遷更是刻不容緩的議題，竹市秉持「友善、永續、創新、智慧、夥伴」五大施政核心價值，面對2050淨零碳排的目標，未來將持續以「機關帶頭、產業合作、市民參與」的理念，邀請民眾共同推動節能減碳，建構低碳宜居永續的城市。

環保局長江盛任表示，今年度所遴選的節能績優校園，樹立竹市能源教育模範，且各校皆具特色，例如曙光國民小學新建大樓設置節能智慧照明、能源管理系統；曙光女子高級中學暨附設國中部圖書館屋頂鋪設隔熱漆，有效降低建築溫度及空調負載；茄苳國民小學設置人力發電腳踏車，讓學生藉由踩踏踏板讓輪子轉動，帶動發電機發電；東園國民小學、大湖國民小學與三民國民中學結合民間團體，定期舉辦節能減碳活動，點燃學生對能源的熱情與興趣。

江盛任指出，透過此次嘉年華活動，讓民眾不僅可以在聖誕佳節，與家人共同開心地觀賞舞台表演，亦可透過現場各項互動式體驗及節能闖關活動，學習到各種科學創新的可能性。未來亦將持續努力，從各方面推廣環境永續活動，讓每一個人都能夠在「不影響生活品質」的前提下，聰明使用每一度電，同時落實全民綠生活的舒適環境及聯合國永續發展目標SDG4優質教育、SDG11永續城市及SDG13氣候行動，讓竹市逐步打造宜居永續、幸福友善的「安居科技城」。

環保局表示，當日活動舞台安排茄苳戲劇社帶來能源戲劇開場，讓民眾看到小朋友也可以做為宣傳節電的環保小尖兵。而巧逢聖誕佳節，更邀請校園合唱團及弦樂團以音樂傳遞佳節喜悅，最終透過好玩的劇團及偶像團體ALL IN 5將活動氣氛帶到最高點！

環保局說明，活動當日另規劃攤位區域，闖關攤位邀請台灣電力公司、荒野保護協會及國立清華大學跨領域科學教育中心設置精心關卡，讓民眾透過互動遊戲學習各種節電觀念，還有安排木酢達人的生態瓶及國立清華大學跨領域科學教育中心的太陽車DIY，吸引許多親子透過手作創作過程，體驗永續新生活，成功帶動節電觀念與風潮，並擴散竹市節電環境教育宣導氛圍。

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