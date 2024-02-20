陳水扁拄拐杖出席新書發表會！精神好手不抖　陳致中陪同亮相

▲《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）



記者陶本和／台北報導

國史館歷時6年、46次訪談，完成60萬字四大冊的《陳水扁總統訪談錄》，20日下午在台北國際書展藍沙龍舉辦新書發表會。陳水扁親自出席，入場時拄著拐杖，精神狀況良好，還有不少支持者高喊「總統好」，沒有過去手抖的狀況；而其兒子、前市議員陳致中也陪同出席。

台灣文獻館今在台北世貿一館，以「為國存史」為主題舉行新書發表會。首日座談會，國史館邀請陳水扁、財政部前部長顏慶章、總統府前秘書長陳唐山參與座談。國史館表示，團隊歷經6年，親訪陳水扁46次，分為「從求學到從政」、「從立委到市長」、「首度政黨輪替」、「逆轉連任四年」等4冊、約60萬字。

陳水扁今天特別北上出席，一席西裝現身，雖然拄著拐杖，但精神狀況良好，看到支持者對他高喊「總統好」，他也笑口常開，簡單揮手致意；而其獲高院裁准假釋出獄的兒子陳致中也陪同出席。

陳致中因洗錢、偽證等罪判刑定讞，2023年入高雄二監服刑，今年（2024）2月獲高院裁准假釋，高雄二監收到高院保護管束令後，陳致中正式獲假釋出獄；今天則陪同父親陳水扁北上參與新書座談會。

▼《陳水扁總統訪談錄》新書發表會。（圖／記者黃克翔攝）

