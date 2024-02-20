2陸籍漁工身亡「家屬拒火化」！崩潰落淚喊：人走了我們怎麼辦？

記者林名揚、柯振中／金門報導

陸籍快艇翻覆造成2名漁工身亡，家屬20日抵達金門，不過原先預計相驗完後火化，家屬卻拒絕火化，在鏡頭前情緒十分激動，希望能夠查明事情真相，還給他們一個公道。

▲家屬拒絕火化遺體，希望能夠查明真相。（圖／記者林名揚攝）



2名罹難者的家屬20日在晉江市紅十字會人員的陪同下，抵達了金門，並且前往事故船隻招魂、祭拜。

罹難者遺體經過檢方相驗，原先預計要火化，不過家屬拒絕了火化。一名罹難者的家屬情緒激動表示，岳父（死者來代文）在家中是頂梁柱的存在，上有老、下有小，現在人走了，「留下我們怎麼辦？我們需要的就是，一定要查明事情真相，還給我們一個公道。」

由於家屬情緒激動，說話的過程中一度哽咽拭淚，更是數度說不出話來，可見內心十分沉重。

▼家屬拒絕火化遺體，希望能夠查明真相。（圖／記者林名揚攝）



泉州台辦副主任、中國家屬團團長李朝暉也表示，稍早懷著沉重的心情，查看了2位罹難者的遺體，他們對於生還者、罹難者家屬表達最誠摯的慰問。

李朝暉還說，人命關天，希望台灣方面能公布事實真相、嚴懲有關責任人，並配合家屬處理好善後工作，給兩岸同胞、罹難者家屬一個交代。

▲▼李朝暉說，希望台灣方面能公布事實真相、嚴懲有關責任人。（圖／記者林名揚攝）



對此，海巡署金馬澎副分署長蔡茂埕表示，金門地檢署在家屬的確認下，完成身故船員的遺體相驗程序，署方會依照家屬的需求、期望，完成喪葬儀式及後事安排，也會在最短的時間內，讓家屬將親人的骨灰帶回故鄉。

蔡茂埕說，至於2名生還的船員，則受到了妥善安置，在留置調查程序結束後，由晉江市紅十字會秘書長曹榮山陪同返程，搭乘小三通船班從金門水頭返回廈門五通港。

蔡茂埕指出，發生這起事件，大家都十分難過與不捨，這段期間除了妥善安置生還船員以外，也全力配合檢察機關的調查作業。