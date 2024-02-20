謝國樑用生命擔保！基隆東岸商場年租金6775萬　控林右昌發假訊息

▲謝國樑指出，每年向廠商收取的租金達6775萬元。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢、劉人豪／基隆報導

基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑，基隆市前市長、內政部長林右昌19日批謝國樑賤價委商又黑箱，還把權利金縮水變成1500萬。對此，謝國樑今(20)日召開記者會表示，林右昌餵食假訊息及民進黨政策會執行長王義川不實抹黑，強調未來每年向廠商收取的租金達6775萬元，同時也希望王義川對自己的言論負責，抹黑指控必須道歉。

謝國樑針對與新廠商每年租金提出細項說明，包含每年1500萬的固定權利金、2200萬元的變動權利金、1155萬元的土地租金及媒體通路回饋金1920萬元，總額高達6775萬元，根本不單只有1500萬元，是至少有5000萬元的現金租金。

謝國樑向民進黨政策會執行長王義川喊話，由於王義川在政論節目大肆抨擊發布不實消息，謝國樑甚至表示若只有收取廠商1500萬租金，他不惜拿自己生命作擔保，但假如王義川傳達的並非事實，是否願意來基隆道歉，並一起去吃基隆有名的滷肉飯。

同時，謝國樑也指出，為什麼會有這些不實輿論紛飛，必須歸咎於「中央廚房」，中央廚房則是前市長林右昌家族，林右昌及其胞妹給基隆市貼上「賤價委商」如此不堪的標籤，這絕對是對基隆市最大的抹黑！

謝國樑最後強調，基隆市政府與未來的廠商每年就會有5000萬左右的現金租金及1000多萬的媒體回饋，面對這些不實的指控跟政治操作，謝國樑將會一一澄清，還原真相。