穿逾20年最愛「Taiwan Formosa」系列　蕭美琴逛街力挺NET

▲蕭美琴昨天輕裝採購NET服飾。（合成圖／翻攝自蕭美琴Facebook／翻攝自蕭美琴Instagram）

記者呂晏慈／台北報導

基隆市東岸商場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）槓上基隆市長謝國樑。於此同時，民進黨籍的副總統當選人蕭美琴昨（17）透過社群平台貼出多張在NET逛街、採購服飾的照片，她表示，這家服飾店的衣服她穿20幾年了，「其中Taiwan Formosa系列，在美國服務期間帽子外套都有穿到，現在依然是我的最愛」。

東岸廣場重新招商，2月1日起由微風集團接手，但基市府和前得標廠商的協力廠商主富公司（NET）間產生資產爭議，NET認為2到4樓是他們出資近3億興建，為其資產，不甘被市府拿走奉送給微風；謝國樑昨天重申，市府持續釋出善意，看大家有沒有和解空間。

同時，蕭美琴昨天也透過社群平台分享，從美國返台參選以來，開始適應新的日常模式，壓力沈重但正常的生活還是要過，於是她難得首度安排輕裝便服出門採買，並在15分鐘內火速完成。

蕭美琴表示，這家本土服飾店的衣服她穿20幾年了，幾乎可以自稱代言人，價錢很親民，其中Taiwan Formosa系列，在美國服務期間帽子外套都有穿到，「現在依然是我的最愛」。

▼蕭美琴採購NET服飾。（圖／翻攝自蕭美琴Instagram，下圖同）