為東岸廣場槓上！謝國樑直播批「無恥」　林右昌反轟賤價委商

▲謝國樑、林右昌在東岸廣場爭議上針鋒相對。（左圖／翻攝謝國樑臉書／右圖／記者屠惠剛攝）



記者張靖榕／綜合報導

基隆市東岸廣場重新招商爆發的點交爭議持續延燒，現任市長謝國樑與前市長、內政部長林右昌19日正式公開互槓，當晚謝再開直播指稱林右昌做對市民不利、圖利自己的事；林右昌發文反轟，謝市府重新招標，結果讓東岸廣場年產值縮水3450萬元，等於賤價委商，而且過程黑箱手段粗暴。

針對東岸廣場產權爭議與林右昌的反駁，謝國樑19日晚間開直播強調，自己並未損失基隆的利益，所做的決策都是為了基隆好，沒有必要去做對市民不利、圖利自己的事，他暗指林右昌「不快樂」、「家裡經濟不穩定」，才會做損市民圖利自己的事，「我很少這樣講，你覺得林右昌需不需要？我跟你講，他絕對有需要。」

林右昌當晚也在臉書發文，表示以前東岸停車場事基隆治安隱憂熱點，在他任內重新整頓的東岸商場經過7、8年經營，已經變成金雞母，如今卻在謝國樑的重新招標下，固定權利金從5050萬元大幅縮水了3450萬元，就是賤價委商。

NET主張擁有基隆東岸商場2至4樓建物產權，指控市府違法招商，強行突襲基隆NET商場，雙方爆發官司。謝國樑19日上午到立法院召開記者會，質疑這是前市長林右昌任內的決策，產權問題才是林右昌應該出面說清楚；然而當天林右昌反擊謝國樑根本「鬼扯」，賤價委商又黑箱，謝市府主動違背契約重新招商才會爆發今天的產權登記問題，質疑若不續約為何未提早告知、啟動產權登記。

謝國樑在記者會上表示若真的如NET所說「所有權屬於NET」，那麼依建物使用權限而言，基本一年就要損失5000萬租金長達50年，基隆市相當於損失25億元，等於NET花2億蓋商場就拿到近25億的商場所有權，還可保留改建的土地持份與利益，因此他質疑林右昌是否任內刻意把商場送給NET。

謝國樑進一步質疑，若所有權不在NET手上，但NET又說產權未登記在市府名下，試問林右昌任內多次主持徵件會議，為何不將產權登記在市府名下。他要求林右昌回應東岸商場產權到底是不是NET的，「請你一定要出來講清楚所有權是誰的」。

林右昌接受媒體聯訪時反批謝國樑「胡扯」，直指謝國樑在東岸廣場招商過程中，將基隆的金雞母賤價委商，不僅過程黑箱、手段粗暴，還下架隱匿市府公開資訊，也關閉臉書不回應民眾質疑，才引發社會這麼大的反彈。

林右昌接著指出，產權登記問題謝國樑自己就說過今年3誒出可以完成登記，就表示產權登記根本就不是問題，真正的爭議點是，若去年謝市府就決定不跟NET續約，至少有半年以上可以處理產權登記，為什麼當時不處理。

回應謝國樑提及「50年後基隆市民將損失25億租金」一事，林右昌直言任內訂定「5年、3年、加2年」的優先續約規劃，就是為了讓下任市場可依廠商評鑑決定是否續約，而且基隆市府在記者會上也說了，當時不是產權不能登記，而是在稅金上兩造有爭議，所以沒有完成登記；反觀謝國樑上任胡搞亂搞，搞到變成「20年加10年」，差別很大。

林右昌回應權利金爭議，指出任內訂定「5050萬固定權利金加上變動權利金」的金額，廠商不管賺不賺錢，一年就是要給市府5050萬元，若有超額利潤，市府還能抽成一半，但外界現在質疑的是，為何謝國樑要將權利金縮水成只剩1500萬，把如今市場估計固定權利金至少7、8000萬起跳的金雞母賤價委商。

針對林右昌所說的續約規劃變成「20年加10年」，謝國樑解釋剩下10年是另一個合約，而根據他了解這是民進黨在林右昌任內修的法，如今林右昌要以此攻擊他，「我真的覺得你滿無恥」。

林右昌則在臉書指出，若廠商投資100億元，需要至少20年的回收期，「那沒話講」，但根據媒體報導現在投資金額只有1.5億，其中1.05億元在地下停車場，樓上商場只有4500萬，那為何1.5億這麼少的投資金額，謝國樑卻要給到20+10年這麼長的契約期限，「這完全不符合比例原則的簽約條件，也是社會大眾最質疑的地方。」