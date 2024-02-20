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社會 社會焦點 保障人權

5億高中生案民事攻防　配偶律師提「很厚的書狀」主張婚姻有效

記者白珈陽／台中報導

台中市去年5月發生五億高中生墜樓案，賴姓高中生母親對兒子的夏姓配偶提出民事婚姻無效之訴，今（20）日召開準備呈庭，賴母、夏男雙方未到庭，均委由律師出面。賴母律師王彥指出，對方當庭呈上「很厚的書狀」，主張本案婚姻有效成立，但他們不能苟同，待研究詳細書狀內容後，於下次開庭再進行攻防。

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲賴母律師王彥指出，對方當庭呈上「很厚的書狀」，主張本案婚姻有效成立，但他們不能苟同。（圖／記者白珈陽攝）

據了解，今天開庭內容為爭點整理，其中1個確認利益的爭點為，夏男的律師要求確認「賴母有無資格提起婚姻無效之訴」；另2個實體爭點為「婚姻有無親密生活」、「2名證人是否有效（夏當時隨機找來的2名簽字的路人）」。

夏的律師並呈上夏、賴親密生活舉證，認為證人不須知道夏、賴是否有結婚真意。

王彥於庭後受訪表示，今天對方提出一份很厚的書狀，仍主張婚姻有效成立，認為證人是有效的；他們（賴母方）認為婚姻無效的部分，對方有一些「回覆」，但他們不能苟同，認為是無理由，此部分會再加以回應，待回去看過書狀後，再進行攻防，他們會審慎樂觀。

至於賴生的5億遺產歸屬問題，王彥說，對造律師略有提及，但此部分非本案重點、較無關聯，主要是在確認利益部分，他們也會加以回應。

針對夏男被控涉殺人罪嫌部分，律師許哲維表示，殺人案件目前是發回（台中地檢署）續查，他們也不斷出狀，看檢察官是否有重新相驗屍體的機會，因此賴生的遺體目前仍冰存在殯儀館冰櫃中，他說，「需要再辛苦賴小弟一陣子。」

▲▼ 。（圖／記者白珈陽攝）

▲律師許哲維表示，殺人案件目前是發回（台中地檢署）續查，他們也不斷出狀，看檢察官是否有重新相驗屍體的機會 。（圖／記者白珈陽攝）

檢方起訴夏男刑事偽造文書罪部分，上次（今年1月15日）開庭內容為勘驗夏男在咖啡廳、超商、戶政事務所等地尋找結婚證人的監視器影像，由於尚有影像未勘驗完畢，下次庭期（3月4日）將繼續勘驗錄像內容，據悉地點為北屯區一間速食店，再下一次的刑事庭才會傳喚2名結婚證人。而民事庭，法官諭知將於5月28日開庭。

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