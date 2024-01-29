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快訊／炎亞綸再現身法院！「外流片」是否達和解將成量刑關鍵

記者黃宥寧／台北報導

藝人炎亞綸（吳秉孺）遭網紅耀樂控趁他熟睡時偷拍、外流2人性愛影片，被依《兒少性剝削防制條例》起訴，並限制出境、出海。去年底法院首開庭，炎亞綸庭後表示：「會盡最大誠意跟努力，讓彼此雙方條件滿足和解狀況」，今（29日）法院再開準備程序庭，雙方將可能就和解內容，再試行調解。下午3點，炎亞綸現身士林地院，他閃過大批媒體進法院。

▲▼ 炎亞綸突從紅龍走道，閃過大批媒體進法院 。（圖／記者黃宥寧攝）

▲炎亞綸現身士林地院，閃過大批媒體進法院 。（圖／記者黃宥寧攝）

去年12月21日法院首開庭，庭訊約30分鐘結束，炎亞綸庭後受訪指出：「今天就是盡最大努力和誠意和解」；然而，一度有報導指出耀樂開出和解金高達1200萬元，讓他本人反擊澄清，只有要求炎亞綸向任一家兒少公益基金會捐贈700萬善款，並沒有所謂的1200萬和解金。

▼耀樂、炎亞綸今再現身法院。（合成圖／記者黃宥寧攝）

▲▼耀樂、炎亞綸。（合成圖／記者黃宥寧攝）

然而，今法院再安排開庭，庭前不排除先行調解，將視調解結果再返回法庭，今是否調解成立，也將成未來量刑關鍵。

今年初，炎亞綸以有海外工作邀約，維持生計、積攢和解及公益基金向法院聲請撤銷限制出境、出海，更請法院發函到外交部准予換發護照，法官認本案尚未辯論終結，炎仍有親自到庭接受審判必要，且其為我國知名藝人，既自陳受邀到國外工作，可見其有一定能力及管道可於國外發展或長期停留，並有在國外生活資力，若解除限制出境出海處分，其出境後可能滯留不歸，以致將來難以進行審判或執行程序，裁定駁回。

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