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美5艘航母首度齊聚西太平洋！　對中國、北韓秀肌肉

▲美國核動力航母雷根號停靠釜山，9月26至29日與南韓海軍展開海上聯合訓練。（圖／路透）

▲美國核動力航母雷根號艦隊。（圖／路透）

文／中央社

香港「南華早報」報導，分析師指出，美國5艘航艦今年可能史無前例齊聚西太平洋，占其航艦總數的近一半，針對該地區日益增加的中國及北韓軍事活動，釋出威懾訊號。

根據「南華早報」（South China Morning Post），美國共有11艘現役航艦，目前已有3艘在西太平洋執行任務，還有2艘將在未來抵達，這將是首次5艘美國航艦同時在西太平洋運行。

根據美國海軍研究協會（U.S. Naval Institute）船艦及陸戰隊追蹤網站2月5日觀測，美國太平洋艦隊（US Pacific Fleet）旗下航艦「林肯號」（USS Abraham Lincoln）被發現駛離加州聖地牙哥母港，駛向西太平洋。

此外，美國航艦「喬治華盛頓號」（USS George Washington）也預計部署在西太平洋，取代「雷根號」（USS Ronald Reagan）。後者將離開日本橫須賀基地，駛往美國華盛頓州普傑海峽（Puget Sound）海軍造船廠進行維修保養。

除了「雷根號」，美國航艦「卡爾文森號」（USS Carl Vinson）及「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）12日分別部署在關島及夏威夷，預計將留在西太平洋至到4月及7月。

英國諾丁罕大學（University of Nottingham）馬來西亞分校副教授巴頓（Benjamin Barton）表示，這項部署旨在表明華府將重心放在印太地區，即便歐洲及中東目前都有衝突。

巴頓指出：「這（部署）似乎有幾個危急的原因：首先顯然是向印太盟邦釋出強烈訊息-以保證安全-並向對手發出威懾訊號。」

他指出：「（這也）是為了闡明，儘管美國外交政策目前被亞洲以外的兩場戰略衝突所消耗-俄羅斯對烏克蘭的侵略及加薩局勢-印太地區仍居於美國戰略方面關注的首要位置。」

巴頓還說：「即使（美中）雙邊關係升溫，在該地區遏制中國仍是首要之務。」

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