一張照曝診所「流感快篩」恐怖現況！醫嘆：連續聖杯...10招自保

▲耳鼻喉科醫師曾哲凰表示，近期流感快篩就像是擲筊一樣，常常會碰到連續好幾個 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

現在流感嚴不嚴重？問問第一線醫師就知道！高雄市知名耳鼻喉科醫師曾哲凰表示，最近測試流感，就像是連續擲到聖杯一樣，甚至就像拉bar機拉到777，經常會碰到連續好多個，所以呼籲大家要小心，同時分享幾個自我保護的措施。

高雄市吉田耳鼻喉科診所副院長副院長曾哲凰在臉書分享看診經驗，他說近期來診所看感冒的人是「人山人海」，而且進行流感快篩時就宛如「連續擲杯到聖杯或拉霸機拉到777一樣，都是連續好多個流感A流感A流感A.....」，提醒大家要注意，現在患病症狀都是發燒喉嚨痛和厲害咳嗽，呼籲老人家要特別留意當心，對他們來說小感冒都是大事！

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曾哲凰也提到自己在醫療第一線，其實很危險，但他都沒有染上新冠或流感，因為有幾個小撇步，現在跟大家分享，分別是：「上班口罩全程戴上、手常常噴酒精，下班前把手和手機噴酒精、在室內開窗保持通風、對有鼻音咳嗽感冒的人特別注意、去戶外比較安全、儘量保持距離1.5公尺、口罩拿下盡量不要說話，或保持距離、吃東西時盡量不要說話。吃飯如果有人跟我說話時，盡量不面對他。」