學測考卷畫「哆啦A夢、星之卡比」　437件亂塗鴉被扣1級分

▲大考中心今天審議今年學測違規狀況，圖為考生在塗鴉任天堂遊戲「星之卡比」。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

大考中心考試委員會今（20日）召開委員會議，審議學測違規狀況。今年考生違規樣態多元，其中437件在答題卷上書寫與答案無關文字符號，包括塗鴉畫任天堂遊戲「卡比」、哆啦A夢及「HAPPY」等文字，依規定扣減一級分。

學測成績下周二（27日）將公布。今年學測共有12萬172人報名，較去年增加1621人。大考中心表示，今年試場違規共有606件，比去年1030件減少424件，其中違規最多為未攜帶有效證件為228件，佔全部違規37.6%，比去年減少339件；另有1373件考生未在簽名欄上簽名，但已經比去年減少306件。

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考試委員會今天也討論違反答題規定的試卷該如何處罰，其中437件是考生在答題卷上書寫與答案無關的文字符號，比去年532件減少95件。例如有考生在數學答題卷上塗鴉日本任天堂遊戲「卡比」與汽車等圖案，另有一名考生在數學答題卷上塗鴉類似「哆啦A夢」圖案，以及一整排的「HAPPY」等多種表情符號，大考中心決議，依規定上述437件都扣減一級分。

▲▼大考中心考試委員會今天審議今年學測違規狀況，不少考生在答案卷上塗鴉，上圖右類似哆啦A夢。（圖／記者許敏溶攝）