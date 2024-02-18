男友醒來「整根屑屑直接上」　妹子發炎爆痛6次：還敢放進來

▲原PO多次感染尿道炎。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「甩掉讓我反覆尿道炎的男人了！」一名妹子憤怒表示，男友每次啪啪完就睡著了，「那些分泌物就直接乾在他的生殖器上」，醒了之後又想要，加上沒戴套，害原PO尿道發炎，且得知原PO生病也只淡淡表示「拍拍妳」。半年來原PO反覆發炎6次，氣得原PO當場提分手。

一名女網友在Dcard表示，與前任交往1年多，彼此感情不錯幾乎不吵架，讓她一度以為找到對的人，無奈前男友衛生習慣不好，「常常沒有事先洗澡就想做。」

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原PO提到，兩人平時恩愛時不會戴套，「因為我很愛他，覺得（沒洗）沒關係，事後我會自己去沖洗」，結果男友爽完睡著，「那些分泌物就直接乾在他的生殖器上」，醒了又想交歡，「他也不會去沖洗，就會直接做。」

直到原PO某次沖洗完，小便完開始感到不適，「壓小腹還有一種又刺又癢的感覺，看了醫生才知道是尿道炎，吃了好幾天的抗生素，尿尿超級刺痛。」起初，原PO以為是水喝太少，或是沖洗不乾淨導致，結果那半年只要有性行為，隔天就會開始不適。

原PO心冷說道，前男友得知尿道炎後，只會淡淡地說「拍拍妳」，還要原PO記得洗乾淨，但罪魁禍首根本就是前男友不乾淨，於是原PO要求先清洗才滾床，果真尿道炎就沒有復發，「也是要我講或是請他去洗，他才會勉為其難的去洗手台站著用手捧水洗一下。」

直到近日去男友家翻雲覆雨時，原PO崩潰直呼，「結果又尿道炎，第六次了，真的再也沒辦法忍受了，就直接攤牌說要分手了。」原PO也慶幸不再鬼遮眼，「分手了，再也不會因為自私的男人而得到尿道炎了，衛生習慣有夠差，還只會叫我去洗，自己在那邊呼呼大睡，整根雞雞都是分泌物乾掉後的屑屑也不去洗，還敢放進來，去你的！」

文章曝光後，網友也搖頭回應，「根本不注重你的健康超自私，恭喜分手」、「我前男友也是，而且他是包莖，害我血尿過」、「完全有感！第一任的髒GG，害我開啟了尿道發炎的惡夢」、「一次尿道炎就痛苦不堪了，嚴重影響上班和生活作息，你還中六次，真是辛苦了」、「我連續2個男友，大概下面發炎了2-3年。一直吃藥都吃不好，2年欸超痛苦，而且還覺得是自己的問題很自卑...因為他們也都有洗乾淨再做」。