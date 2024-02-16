女友是小網紅！他「沒錢買禮物」被狂念　接1通電話受夠：不當狗了

▲原PO決定和女友分手。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者曾筠淇／綜合報導

「我不想當狗了，我想當人！」一名男網友發文表示，他的女友是IG擁有2萬粉絲的小網紅，但因為對方都不出去工作，所以「我一個人薪水兩個人花」。而近日因為他沒錢買手機送女友，兩人便起了爭執，後來他實在忍無可忍，決定分手，「誰愛舔誰去舔吧！」貼文曝光後，引發討論。

男網友在臉書粉專「靠北女友my girl」發文，提到女友擁有2萬名粉絲，每天都會在IG分享黑絲襪、露背的照片，「問她為啥不分享我們的生活點滴？她說會影響流量」。除了生活照，女友平時也會開直播代購、團購，原PO對此則直嘆，「也不出去工作，我一個人薪水兩個人花」。

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前幾天是情人節，原PO本來答應女友會送一支手機當禮物，但是卻發現錢不夠，而女友得知後完全不體諒，「一直鬼打牆說我之前答應過了，說話不算話，如果錢不夠為何要答應，機關槍似的，完全不給我說話」。

原PO當下覺得很累，所以就搬回家住，而讓他傻眼的是，女友打電話給他時，並非要勸他回家，反而是要求他房租必須照繳，因此他最終實在忍無可忍，「我跟她說，我不想當狗了，我想當人，誰愛舔誰去舔吧，分手」。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「ATM敢這樣嗆聲」、「你圖她美貌，她圖你金錢，這就是各取所需」、「她很快就會找到下一個工具人的，你只是她其中一個而已」、「看來薪水是不夠兩個人花」、「多愛自己！真心愛你的人是會心疼你的」、「2萬多不能叫小網紅好嗎」。還有網友感嘆，「看似幻想，但真實世界卻一直在上演」。