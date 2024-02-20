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和3女生11孩！馬斯克爆「捐精」助正妹下屬產子：聰明人要多生

▲▼馬斯克以捐精方式幫助女下屬齊利斯誕下一對雙胞胎。（圖／翻攝自X）

▲馬斯克以捐精方式幫助女下屬齊利斯誕下一對雙胞胎。（圖／翻攝自X）

記者葉睿涵／編譯

全球首富馬斯克2022年被爆出與前女友格萊姆斯（Claire Boucher）透過代理孕母生子前，和正妹女下屬齊利斯（Shivon Zilis）共同孕育了一對雙胞胎，「增產報國」速度驚人。最近，傳記作家艾薩克森（Walter Isaacson）爆料，這對雙胞胎子女其實是馬斯克以捐精方式，借給齊利斯生子的成果。

據《商業內幕》報導，艾薩克森指出，馬斯克旗下生物科技公司Neuralink的高階主管齊利斯是一名不婚主義者，不過她卻渴望擁有自己的孩子，因此她決定採取「借精生子」的方式，成為一名單親媽媽。據悉，一直對全球人口減少十分擔憂的馬斯克，在得知齊利斯的決定後，十分鼓勵齊利斯勇敢生小孩。

齊利斯表示，「馬斯克希望所有聰明人都生小孩，所以他很鼓勵我這麼做」，而馬斯克也告訴齊利斯，「從智商的角度而言」，她應該接受馬斯克捐贈的精子，「如果要在匿名者和我最崇拜的人之間做選擇，這是個再簡單不過的決定了」，而這樣的結果，也讓馬斯克非常開心。

馬斯克和齊利斯在2021年11月生下雙胞胎，Strider Sekhar Sirius和Azure Astra Alice，但相關消息一直到2022年7月才被踢爆。起初，齊利斯因為馬斯克是另外2個女人孩子的爸，所以並不希望他過度介入自己往後的人生，「我原本以為他會扮演類似乾爹的角色，沒想到他一直積極參與我們的生活。」

雖然馬斯克和齊利斯沒有結婚，但2人還是決定共同照顧雙胞胎。《商業內幕》取得的法庭文件顯示，馬斯克與齊利斯已申請將這對雙胞胎的姓改為馬斯克，並將齊利斯的姓納為中間名。齊利斯形容，馬斯克和她之前的友誼是她生命中最有意義的一段，「這6年來，我們從來沒有爭吵過」。如今，馬斯克已和3名女性共同孕育了11名小孩。

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