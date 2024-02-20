納瓦尼逝世多日　川普首度打破沉默未譴責普丁

▲川普。（圖／達志影像／美聯社，下同）



文／中央社

俄羅斯反對派領袖納瓦尼上週猝逝，西方領袖一致抨擊俄國總統普丁，美國前總統川普卻避談此事，遭到政敵批評。川普今天終於首度打破沉默公開談及納瓦尼，但未譴責普丁。

路透社報導，俄羅斯最著名反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日傳出驟逝消息後，美國共和民主兩黨前總統們及國會領袖紛紛斥責普丁（Vladimir Putin）。

但川普卻對此保持沉默。川普過去曾因稱讚普丁而挨批，目前他正競逐共和黨總統候選人提名資格，競爭對手前美國駐聯合國大使海利（Nikki Haley）也批評他未譴責普丁。

不過，川普今天在自家社群媒體Truth Social首度打破沉默寫道：「納瓦尼猝逝，讓我越來越意識到我們國家正在發生的事情。」

川普寫說：「這是一個緩慢、持續的進程，不誠實、激進的左翼政客、檢察官和法官正帶領我們走上毀滅之路。」

他提及：「開放的邊界、被操縱的選舉和極不公平的法庭判決正在摧毀美國。我們是一個正在衰落的國家，一個失敗的國家！2024年讓美國再次偉大。」

但川普仍未針對納瓦尼之死譴責普丁。最近，川普曾在造勢場合上暗示，他鼓勵俄羅斯攻擊未履行財政義務的北大西洋公約組織（NATO）成員國，此言一出掀起海內外批評聲浪。