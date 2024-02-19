年後減肥跟著做！專業教練曝「這運動」超燃脂　1周甩掉更多贅肉

▲專業教練曼圖斯認為，快走是更容易持之以恆的減肥方式。（圖／CFP）

記者葉睿涵／編譯

國民健康署發現，春節期間國人平均體重增加1.7公斤，因此年後常常會爆發減肥潮。美國專業私人教練指出，制定減肥計畫時，若過度折磨自己或強迫自己上健身房，更容易讓人半途而廢；相反，簡單的「快走」不僅比複雜的運動更有效，也使減肥之旅更容易持之以恆。

據《紐約郵報》報導，Garage Gym Reviews認證的私人教練曼圖斯（TJ Mentus）透露，快走是一種簡單而有效的運動方式，你只需要一雙好的步行鞋，幾乎就可以在任何地方開始運動。

他進一步指出，「快走對身體的影響和磨損都比較小，這意味著你可以很快恢復，每天進行長時間的步行，而這種可重複性的運動，相對於短時間的劇烈鍛煉，可以讓人在一周內燃燒更多卡路里。」

▲對身體磨損較小的快走，反而會讓人們燃燒更多卡路里。（圖／CFP）

曼圖斯也表示，人們在快走時消耗的能量主要來自於脂肪，導致人體燃燒大量脂肪，因此快走消耗的總熱量雖然比新兵訓練營式的運動要少，但身體燃燒的大部分是脂肪而非碳水化合物。

曼圖斯建議想要減肥的民眾，每天至少進行早晚2次各30分鐘的快走，「如果30分鐘對初始者來說太長，那人們可以先從10分鐘的步行開始，並逐漸增加時長，直到你能舒服地連續走30分鐘為止。」

快走時，人們也應該要注意節奏。曼圖斯建議，人們可以在開始的前5分鐘快步行走，並在接下來的20分鐘採用快節奏但有節制的步行，保持心率同時增強心血管健康，並在最後5分鐘的冷卻期放慢速度。