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死亡率8.4%！曾格爾攀14座8千公尺「剩一座」　有望完登寫紀錄

▲▼曾格爾。（圖／翻攝自Facebook／曾格爾）

▲登山女神曾格爾。（圖／翻攝自FB／曾格爾）

記者鄺郁庭／綜合報導

「登山女神」曾格爾曾被金氏世界紀錄認證，是全球最年輕、無氧登中國第二高峰K2的女性；去年10月更成功攀登海拔8201公尺、世界第6高峰卓奧友峰。近日，她在粉專分享一段影片，提到自己的「十四座八千米計劃」，如今只剩最後一座「希夏邦馬峰」，將在下個月春季攀登期出發，盼成功寫下紀錄。

曾格爾在粉專「曾格爾 Grace Tseng」貼出影片，是她近期舉辦多場登山分享會的側錄，主題就是她的「十四座八千米計劃」，只差「希夏邦馬峰」，就能獲得全世界首位最年輕女性完登14座8千公尺高山的榮譽。

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回想過去登山，她文中感性表示，「在零下70度的冰壁懸崖上，每一個的腳下步伐，都可能是人生中的最後一步；每一口用盡全力在稀薄高空的呼吸，很可能就是最後一口…不斷再淬煉的初心，是艱辛的道路上，讓我奮不顧身，放下所有，咬牙、含淚堅持到最後的動力。」

接著，曾格爾列出14座山的攀登死亡率，包括聖母峰4%、喬格里K2峰29.5%、干城章加14.5%、卓奧友峰1.4%等等，而接下來要爬的希夏邦馬峰則是8.4%，「努力到今天，只剩下最後一座，是位於西藏的世界第十四高峰-希夏邦馬峰，預計期盼能在下個月春季攀登期出發。」如今已在募集攀登支持外，也歡迎更多山友加入。

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