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22歲正妹加州登山失聯！7天後「橫屍」峭壁間　家屬悲痛發聲

▲▼22歲正妹加州登山失聯！7天後「橫屍」峭壁間　家屬悲痛發聲。（圖／翻攝自IG） 

▲黃麗菲（Huang Lifei，音譯）在社交平台的照片。（圖／翻攝自IG）

記者蔡儀潔／綜合報導

美國加州近日遭遇極端暴雪天氣，一名22歲的華裔女子徒步登山時失聯，當地警方11日在山區發現了屍體。家屬忍痛表示，「我想她自己也並不想這樣的事情發生。」

綜合陸媒報導，聖博納迪諾郡（San Bernardino）近日發布聲明，黃麗菲（Huang Lifei，音譯）於當地時間4日下午2時左右出發，最後一次傳出消息約下午4時，當晚11時左右失蹤，沒有從鮑迪山（Mount Baldy）返程。

由於「千年一遇」的風暴在山區造成大雪，搜救人員不得不在6日暫停搜索。警方指出，當地時間10日，一名操作無人機的人發現了一具疑似黃麗菲的屍體；由於天氣太惡劣，搜救員直到第二天才發現並確認了這具屍體就是22歲的黃麗菲。

據悉，黃麗菲的遺體位於雪山峭壁和層層瀑布之間，沒有路可以直接通往那裡，家屬表示悲痛且難以理解。

報導指出，當地警方曾敦促民眾避免在惡劣天氣到山區活動。捉襟見肘的救援資源會令迷路的徒步者需等到很長時間，才能得到救援。家屬忍痛指出，「我們從未責怪她這樣做。我們認為她不希望這種情況發生。」

來自加州艾爾蒙地的黃麗菲是一名經驗豐富的冒險家，IG發出的貼文可見，她曾經前往地形艱困的亞利桑那州岩層景點「波浪谷」（Wave）、在聖塔克魯茲（Santa Cruz）露營、在約書亞樹國家公園（Joshua Tree National Park）觀星等。

資料顯示，海拔約1278公尺的鮑迪山近年搜救案件數量不斷成長，死亡人數也累計達十餘人，成為美國最致命的登山地點之一，促使當局推動登山限制。

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