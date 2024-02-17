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社會 社會焦點 保障人權

曾格爾po人夫邀宴照否認不倫　正宮怒「那是我家」控洩個資

▲▼曾格爾與父親北檢出庭。（圖／記者劉昌松攝）

▲曾格爾與父親曾國良被控偽造文書、偽證等4項罪名，經北檢調查後都處分不起訴。（資料照／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

「登山女神」曾格爾因被控與人夫陳坤保約泡湯惹官司，為求自保，上網公布陳坤保等友人吃飯的照片，並秀出對話截圖，質疑陳坤保妻子岳啟儒利用網軍攻擊抹黑她，岳啟儒大怒控告曾格爾偽造文書、妨害名譽、洩漏個資，另外指控曾父曾國良涉嫌在法庭上作偽證等罪。台北地檢署調查後認為，曾格爾和父親都是根據主觀感受發言評論，17日處分父女倆被控四大罪都不起訴。

仲誼公關公司負責人岳啟儒被稱為公關界女強人，因為她的iPad連動到丈夫陳坤保手機，因而發現陳坤保與曾格爾的親暱對話訊息，2人甚至曾在2022年8月29日，到三二行館SPA按摩並發生親密行為，岳啟儒依侵害配偶權提告求償200萬元，士林地院一審判曾格爾賠償30萬元，現正上訴高院二審中。

在侵權官司訴訟期間，曾格爾不斷透過臉書喊冤，為了證明清白，曾格爾曾在2023年4月間，po出1段LINE的對話截圖，質疑岳啟儒利用公司資源，動用網軍對她展開抹黑，曾格爾之後又秀出1張自己與陳坤保等人一起用餐照，並寫出吃飯地址，澄清自己和陳坤保只是一般朋友，她和其友人都會受陳坤保邀請去吃飯。

曾父曾國良除了在法庭上為女兒作證，所謂三二行館泡湯行當天晚上，女兒在家，並也多次在媒體面前幫女兒發聲，強調女兒沒有介入他人婚姻，指控對方利用媒體霸凌女兒，甚至懷疑陳坤保說要贊助女兒登山卻沒付錢，反而害女兒遇到仙人跳。

岳啟儒和仲誼公關分別提告指控，曾格爾偽造LINE對話紀錄，涉嫌偽造文書，另外曾格爾所提到的與陳坤保用餐地址就是她家，涉嫌洩漏個人資料，曾國良則是為了袒護女兒，在法庭上公然作偽證，父女倆的一連串發言都損害了岳啟儒與公司的名譽。

檢察官調查後認為，無法證明有關動用網軍的對話紀錄是曾格爾所偽造，曾格爾也說自己就是到陳坤保指定地點用餐，根本不知道為了自清而po出的地址是岳啟儒住處，而曾格爾和父親曾國良的相關發言，多是個人互動後的主觀感受，從而延伸出相關評論，應無犯意，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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