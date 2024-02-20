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陳幸妤醫療糾紛被求償130萬　二審開庭解除委任「父親陳水扁」訴代

▲台南高分院召開南科情殺案辯論庭，被控殺人的洪振凱當庭認錯，並請求法官改判他15年有期徒刑。（圖／記者林東良翻攝，下同）

▲陳幸妤醫療糾紛被提告求償130萬元，台南高分院二審開庭，她解除委任父親陳水扁擔任訴代。（圖／記者林東良翻攝）

記者趙蔡州／綜合報導

前總統陳水扁的女兒陳幸妤2021年遭人指控醫療疏失，多次協商破局後被對方提告民事求償130萬元，她一審委任父親陳水扁訴訟獲判免賠，事件引發外界關注。案件上訴二審後，台南高分院19日首次開庭，不過這次陳幸妤解除了由父親當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師。

陳幸妤2021年與周姓女子發生醫療糾紛，雙方多次協商和解卻無法達成共識，周女因此提告她過失傷害與民事求償130萬元，民事一審她委託父親陳水扁進行辯護。根據《民事訴訟法》規定，只要經審判長許可，可委任具有法律背景，或當事人配偶、三親等內血親與二親等內姻親的「非律師」擔任訴訟代理人

一審法官認為，陳水扁的律師證照雖然被法務部廢止，但確實曾經是經驗豐富的執業律師，為女兒擔任訴訟代理人，能力綽綽有餘，且陳水扁也未被宣告禁治產或輔助宣告，考慮後同意了由陳水扁擔任陳幸妤的訴訟代理人。台南地院2023年10月宣布一審判決，由陳幸妤贏得官司，免賠周女130萬元。

周女不服上訴二審，台南高分院19日首次開庭，陳幸妤解除了由父親當訴訟代理人，改委任律師蔡淑文擔任辯護律師，這次庭上只有蔡淑文與周女到場。蔡淑文表示，陳幸妤已經口頭解除由陳水扁擔任訴訟代理人，交由她代為幫陳幸妤辯護，陳水扁後續也會向高分院遞狀解除委任。

周女在庭上要求勘驗她提供錄音光碟內容，不過蔡淑文聽完錄音後以「內容非連續性」質疑錄音真實性，全案將擇期再開。至於周女提告陳幸妤過失傷害部分，台南地檢署調查後，認定陳幸妤並無醫療疏失，予以陳幸妤不起訴處分，周女申請再議但被駁回，全案確定。

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