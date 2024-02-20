不怕沒人要！5星座「越老桃花越旺」　魅力爆棚人人愛

▲5大星座「越陳越香」，魅力爆棚不怕沒人要。（示意圖／記者李佳蓉攝）

記者李佳蓉／綜合報導

看著身邊朋友一個接著一個脫單，你開始驚慌失措，也好想要有人陪嗎？先別急，占星YouTuber《安德魯的賤聲房》盤點「5星座」不會因為年紀越來越大而失去光采與魅力，反而桃花爆好、越老越夯。其中射手座、金牛座、摩羯座、天秤座及雙魚座都上榜，在歷經社會歷練與感受人情冷暖、懂得更愛自己後，那股致命吸引力是無人能抗拒的。

安德魯點名「5星座」越陳越香，年紀越大魅力爆棚。除了參考太陽星座外，也要把上升星座參考進去：

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1.射手座

保有赤子之心的射手座，不管到了幾歲都像個孩子般，顯得年輕，從相處言談間難以摸清他/她們的真實年紀。年輕時的射手座，讓人感覺輕浮、不穩定，但隨著年齡增長，看過的人、社會歷練多了，穩定感慢慢呈現出來，再加上幽默風趣的談吐、更懂得拿捏開玩笑的分寸，不像年輕時說話直接，讓人感覺有點白目。

成熟的射手座待人處事更從容不迫，看人眼光也更準，相較年少輕狂的橫衝直撞，穩重的射手座追求夢想更有自己一套方法，在旁人看來是個優秀有能力的人。想要談戀愛，就要找穩定性夠高的射手座，絕對讓你置身於天堂，充滿魅力無法抵抗。

2、3.金牛座、摩羯座

兩個星座都比較實際，不會輕易吐露真實想法，因此年輕時讓人感覺有股憂鬱、陰暗的氣質，總是把很簡單的事情搞得複雜。此外，他/她們非常在意自己的形象，在不熟的人面前會營造出完美形象，反觀在熟悉的人面前，則非常放飛自我，話很多、玩起來太瘋癲。

金牛座年輕時總是為別人而活，因而壓抑自己的個性，大膽的想法、想做的事都藏在心裡。隨著年紀越大越敢做自己，產生的反差感是非常迷人的。此外，金牛座生活追求質感與品味，越活越優雅，拋開過去束縛住的性格、活在當下的金牛座，讓人感覺非常有魄力，吸引的人自然越來越多。

歲月的增長讓摩羯座看淡許多事，不再那麼糾結，也不再萬事按照規矩，越老玩越瘋、越像小朋友。年輕時的摩羯座是個冷面笑匠，老了則把幽默感完全釋放，更懂得適時展現自己的魅力，同時也是在意品質、懂得過生活的星座，替自己加分不少。

▲當天秤座「為自己而活」時，魅力讓人無法抗拒。（示意圖／本報資料照）

4.天秤座

年輕時已經迷倒眾生的天秤座，是個自帶優雅獨特氣質的星座，能吸引很多人。但有個很大致命傷就是年輕時總是為別人而活、而不是為了自己，拐瓜劣棗的對象讓天秤座失去自己、活在別人的陰影下。然而，隨著年紀增長及社會的歷練和洗禮後，當他/她們願意為自己而活時，魅力油然而生。

年紀越大越有魅力的關鍵，在於天秤座「真的是為自己而活」，知道自己的優勢在哪裡，不論是外在打扮或經營自己，都有套獨特見解。年輕時的天秤座還在摸索期，常常找不到方向，談戀愛時容易選到不適合自己的對象，當他/她們真的搞懂後，就會越活越有自信，散發出的魅力凡人無法擋。

5.雙魚座

一直給人溫柔體貼形象的雙魚座，談戀愛完全碰運氣，挑對象容易「套上濾鏡」美化對方，因而常常迷失自己。但他/她們最大的優點，在於就算遇到不對的人，也不會因此對愛失去信心，依舊選擇勇敢去愛，純真的特質加分不少。年紀越大的雙魚座的魅力越能讓人動心，年輕時太過「溫柔體貼」的致命傷，反而成為日後的武器，靠著柔軟的力量打動人心。

尤其雙魚座的「共感能力」很強，有心事和他/她們傾訴，往往能得到最真誠的安慰，感覺他/她們真的能感同身受，讓人不知不覺想要靠近，善於傾聽的特質無意間擄獲不少人的心。