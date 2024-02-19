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92歲夫妻同年同月生、同年同月辭世　兒孫祝福：在天上續做比翼鳥

▲▼嘉縣老夫婦同年同月生、同年同月過世 攜手天上做比翼鳥。（圖／沈榮祿提供）

▲嘉縣92歲夫婦「同年同月生、同年同月辭世」，兒孫祝福爸媽未來在天上繼續做一對幸福的比翼鳥。（圖／沈榮祿提供）

記者翁伊森、趙蔡州／嘉義報導

嘉義大學特聘教授兼農學院長沈榮壽的父親沈麗山2月8日離世，母親沈游玉治則在7天後的2月14日過世，均享耆壽92歲。沈麗山的兒子表示，爸媽同年同月出生，如今同年同月往生，套一句頌經西藏喇嘛開釋的話，夫妻一起善終，是百年難得一見的福報，希望爸媽未來在天上繼續做一對幸福的比翼鳥。

沈麗山夫婦19日舉辦告別式，夫婦的兒子沈榮祿在臉書表示，今天（19日）用悲傷歡喜的心告別父母，悲傷的是父母永別了，歡喜的是父母高壽㩗手善終，爸爸在頭七日、14日情人節接走媽媽，套一句頌經西藏喇嘛開釋的話，「夫妻一起善終，百年難得一見的福報」。

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沈榮祿透露，爸媽同年同月出生、同年同月往生，媽媽生前其實已臥床10幾年，幾次生死交關都挺住了，似乎是一直在等這一天，讓爸爸帶著一起走，真的很浪漫還選在情人節，希望爸媽未來如同白居易的詩「在天願做比翼鳥」，在天上繼續做一對幸福的比翼鳥。

沈榮祿也透過3句話，感恩父母諄諄教誨，「再苦再窮，不能窮子女教育」、「可以做錯事，但不能說謊」、「天公疼憨人，憨憨吃天公」，孩子們也沒有讓爸媽失望，子孫中3人拿博士學位且多人事業有成，他想告訴爸爸「您一生苦心沒有白費，爸爸也因為教子有方獲頒模範父親，全體子孫感恩您們的恩澤」。

根據CTWANT報導，沈麗山老先生與妻子沈游玉治都出生於1933年7月、2024年2月相繼過世，夫妻2人結婚至今70逾載，婚後住在嘉義縣水上鄉務農，雖然早年農村的生活條件比較艱辛，夫妻倆仍努力將4名兒女養育成人，其中2名兒子沈榮壽、沈榮祿都在嘉義大學任教。

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關鍵字：

比翼鳥

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