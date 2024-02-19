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女高中生誤喝「防凍液」！多重器官衰竭　醫拿出解藥：5瓶白酒

▲女高中生誤喝下汽車防凍液。（圖／翻攝自極目新聞）

▲女高中生誤喝下汽車防凍液。（圖／翻攝自極目新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

安徽一名17歲的女高中生大年初一誤喝家中的汽車防凍液，造成多重器官衰竭。家人將她送醫後，因唯一的解藥「甲吡唑」中國國內並沒有上市，醫生只好以5瓶中國的白酒來調製解藥。所幸，該女高中生目前已脫離危險期。

據《極目新聞》報導，2月10日大年初一，安徽阜陽市醫院緊急救治一名17歲的女高中生。該女高中生入院時已昏迷，且伴隨多重器官衰竭。家屬表示，她誤喝了汽車防凍液。

▲女高中生誤喝下汽車防凍液。（圖／翻攝自極目新聞）

▲醫生以白酒調製解藥。（圖／翻攝自極目新聞）

報導提及，醫生表示，汽車防凍液主要成分是甲醇、乙二醇，無色、透明、黏稠、有甜味，進入人體後，會迅速轉化為極具毒性的物質草酸。白酒的主要成分則是乙醇，飲用白酒後乙醇會在體內和甲醇、乙二醇產生「對抗」，因此可以在一定程度上「解毒」。

醫生迅速以5瓶白酒調配解藥來代替甲吡唑，同時持續採取血液淨化等措施，治療期間，累計讓她服下2500毫升的高濃度白酒。5天後，女高中生順利轉出加護病房。

據悉，汽車防凍液疑似裝在飲品容器內，才誤讓女高中生喝下。醫生也呼籲，化學液體應放在合適且有明確標示的容器內，並妥善保存，以免發生憾事。

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