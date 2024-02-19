機場行李員「圍巾捲入輸送帶」勒頸拖行！　目擊者嚇：沒死是奇蹟

▲希斯洛機場的行李員發生恐怖意外。圖為行李輸送帶。（示意圖／CFP）



記者吳美依／綜合報導

英國倫敦希斯洛機場（Heathrow Airport）發生驚險事件，一名行李員在卸下乘客行囊時，圍巾不慎捲入輸送帶，慘遭沿路勒頸拖行，緊急送醫後，目前仍未脫離險境。一位匿名目擊者則透露，「她沒死真是個奇蹟。」

這名女性行李員受雇於機場服務公司孟席斯（Menzies），她當時正從蘇格蘭洛根航空（Loganair）82WR航班卸下行李，不過乘客都已經下飛機，機組人員也無法立即得知下方情況，因此遭拖行一陣子後才送醫，情況危急。

那名目擊者向英國《太陽報》說，「這簡直就是一場噩夢。當時沒有人可以幫忙。她沒有死，真是個奇蹟。」

倫敦救護車服務（London Ambulance Service）發言人證實，14日傍晚5時49分，他們接獲來自希斯洛機場2號航廈的通報，「我們向現場派遣了資源，包括一名救護車人員、一名高級醫護、危險區域反應小組（HART）成員。我們的第一批醫護在4分鐘內趕到，在現場治療傷患，並且以第一優先順序處理，（將傷患）送至主要創傷中心。」

孟席斯官網寫道，該公司每周為1.1萬架飛機提供服務，地面團隊也因為實踐最佳工作流程及卓越安全品質而自豪。該公司發布聲明向《商業內幕》證實，在希斯洛機場事件後，一名員工正在醫院接受治療，「我們心與我們的員工及其家屬同在。現階段我們無法提供任何進一步細節。」

至於希斯洛機場則尚未公開回應此事。