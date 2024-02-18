摩鐵%%30次！房仲帶小三澎湖員旅　正宮上公司粉專見姦情怒告

▲新北男房仲帶小三員工旅遊，被妻子上公司網站瀏覽照片抓包。（示意圖／取自免費圖庫PEXELS）

記者郭玗潔／新北報導

新北一名已婚男房仲上網認識小三，在幫她買賣房產過程，兩人發展成情侶，9個月間發生關係不下30次。人夫不僅送小三高級內衣，還帶她參加澎湖員工旅遊共睡一房，遭正宮瀏覽人夫公司網頁時撞見，怒告兩人求償100萬。新北地院審理，判兩人侵害配偶權，要連帶賠償80萬元。

正宮主張，她和丈夫婚後原本幸福美滿，前年丈夫對她的態度突然轉變，動不動就辱罵她，還時常晚歸。她起疑瀏覽丈夫任職公司的臉書，發現丈夫竟帶小三和同事到澎湖員工旅遊，經她質問後，丈夫才坦承小三名下有房要出售，因工作關係發展成情侶。她再檢視丈夫手機，發現丈夫親暱喊小三「寶貝」、「小白豬」，還買女性貼身物、高級內衣送小三，兩人同遊基隆、吃海鮮、上摩鐵共浴，互動宛如熱戀情侶，讓她相當打擊。

正宮指出，丈夫後來發覺小三已婚，且同時劈腿多名男子，憤而和小三吵架，被小三分手並聲請保護令。根據保護令內容顯示，小三雖曾表示「你沒有老婆我也不會跟你在一起」，但仍繼續和丈夫上摩鐵，且經她在2022年9月傳訊息懇求小三不要破壞她的家庭，小三仍持續和丈夫上床，兩人已侵害她配偶權，要連帶賠償100萬元。

全案審理時，人夫同意賠償，表示他透過網路交友認識小三，兩人從前年3月到11月間發生性行為不下30次。小三則辯稱，她因和人夫有專任委託銷售契約，人夫藉此瘋狂追求騷擾，她為了聲請保護令，報警時才對警察說人夫是她前男友，這並不能代表兩人曾交往。

法官檢視相關證據，認為小三和人夫多次約會吃飯、進出摩鐵，合照時也面露微笑擺出姿勢，看起來相當甜蜜，並沒有遭到脅迫的樣子，可見兩人已逾越一般男女關係。審酌人夫從事房仲業，年收2百萬，小三從事食品貿易，月收約10萬，判兩人連帶賠償80萬元。可上訴。