畢業校友幾全數通過國考！機會仍在等您　慈大後中醫學系招生

▲慈濟大學後中醫學系得天獨厚擁有慈濟醫療志業八家醫院作為堅實後盾。（圖／慈濟大學提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

即使已取得學士學位，您還是有機會踏上中醫之路，慈濟大學士後中醫學系113學年度招生報名即將開始，就等對中醫藥有興趣的您來報名。報名時間即日（2/19）起至2月23日止，一律採網路報名，報名方式簡單快速，招生簡章可至慈濟大學網頁下載，凡具學士以上學位者皆可報名。

慈濟大學後中醫學系得天獨厚擁有慈濟醫療志業八家醫院作為堅實後盾，中西醫基礎與臨床師資完備，自創系以來教學特色即為中西醫並重，除著重中醫基礎及臨床教學外，並配合現代醫學教育，以問題為導向之課程，加強實證醫學的訓練，以達到中醫為軸西醫為輔之臨床診斷與治療，這裡不僅是學習的場所，更是培育未來醫療精英的搖籃。

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▲慈大中醫醫系教學特色為中西醫並重，著重中醫基礎及臨床教學，以達到中醫為軸西醫為輔之臨床診斷與治療。

慈濟大學學士後中醫系林宜信主任表示：「慈大學士後中醫學系自2012年創立迄今，畢業校友幾乎全數通過國考取得中醫師執照。本系的學生必須同時到西醫見習和中醫實習，專業和人文兼顧的教育方式，讓超過300位具有中醫師資格之畢業校友能順利於全台各醫療院所臨床服務，並備受好評。目前，更有多名本系畢業校友返校任教，繼續傳承中醫的專業及人文涵養。本系也設有碩士班，方便各校中醫學系應屆畢業生及醫師 （含中醫師）得繼續進修醫學碩士學位，慈大應屆畢業生就讀還可享有免學雜費之優惠。」

▲慈濟大學士後中醫學系113學年度招生，報名時間自2月19日起至23日止，一律採網路報名。

慈大學士後中醫學系修業五年（含西醫見習、中醫實習），採單獨招生，一律網路報名，考生完成網路報名後，需將報名應繳資料以限時掛號郵寄或親自送交至慈濟大學校本部招生組，才算完成報名手續。預計於4月20日進行筆試，考試科目有國文、化學、英文、生物學四科。

慈濟大學學士後中醫學系招生相關訊息，可至慈濟大學網頁查詢https://admissions.tcu.edu.tw/?page_id=62，期待您的加入，一起在中醫藥領域探索學術的奧秘！