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24歲排球正妹「4國考全中榜」　曝3大備考訣竅：讓身體找回主控權

▲▼好強！24歲排球正妹「國考中4榜」　揭3大準備心法：每週運動。（圖／翻攝自中興大學）

▲24歲排球正妹「4項國考全上榜」，分享3大備考訣竅，讓身體找回主控權。（圖／翻攝自中興大學）

記者趙蔡州／綜合報導

24歲中興大學法律系碩三生柳敏嘉今年同時上榜高考三等、調查局特考、律師高考與司法官考試等4項國考，創下該系近年在校生參與國考最好的成績。事實上，單親家庭出生的她在國考過程中也並非一帆風順，曾經歷過4項考試落榜的低潮，所幸透過3項「備考訣竅」找回狀態，最終順利金榜題名。

柳敏嘉從小與阿嬤、母親與妹妹相依為命，小學四年級加入排球校隊，大學以排球運動績優申請進入興大法律系，因為運動績優生須在校隊待滿3年，所以大學前3年她的時間非常壓縮，白天上課晚上練球，半夜讀書是常態。尤其大3課業最重那一年，她身兼任排球隊長與法律服務社社長，負責協調隊務與社務，儘管壓力很大，卻讓她培養出了優秀的領導與溝通能力。

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柳敏嘉大4離開球隊後，法律系陳俊偉老師得知她的經濟困境，聘她擔任助理且提供很多指導及幫助，加上校內獎助學金與系上各種工讀資源，讓她在大4開始有穩定收入，除了可負擔自己的生活費外，也能幫忙補貼阿嬤的醫療與安養費，「我是阿嬤帶大的小孩，身為長女，能給家人經濟支援，帶給我很大的安心感」。

▲▼好強！24歲排球正妹「國考中4榜」　揭3大準備心法：每週運動。（圖／翻攝自中興大學）

▲柳敏嘉以排球運動績優申請進入興大法律系。（圖／翻攝自中興大學）

柳敏嘉大3、大4擔任法服社社長期間，提供民眾免費法律諮詢，常有機會接觸到弱勢，讓她很有共感，「看到人生百態，這也是我學習這門專業的初衷，也更確信投入那麼多時間精力，是值得的」、「感謝在學校得到那麼多資源，我也希望運用專業回饋給需要的人」。

這一次是柳敏嘉第3年投入國考，碩一首次報考書記官跟律師，僅書記官上榜；碩二報考高考三等、調查局特考、律師高考與司法官考試4項全落榜，當時非常沮喪，但她很快就調整心態，重新投入準備，終於在第3年迎來好消息，取得司法官第6、調查局特考第9、高考三等第8、律師海海組第4的佳績。

回顧國考之路，她最大的感觸是，努力很重要，但不能過度努力，要留給自己一點餘裕，尤其在第2年她投入非常多努力，最後落榜經歷了一段低潮期，當時她不停鼓勵自己，一個人的價值不能透過單一的事件去定義，國考除了努力以外，還有許多無法控制的因素，能做的事就是調整好心態繼續堅持。

柳敏嘉認為，在國考的長跑中，做好身心調整、打好學科基礎與計時練寫，是他歸納出的3個重要心得，第3年備考時她一改第2年高壓密集的讀書模式，反而回歸原本的運動量，每周安排2至3次運動，重新打拳、重訓、打籃球，讓身體找回主控權，體力會變得比較好，給自己多一點餘裕，讓讀書跟考試沒那麼煩悶。

▲▼好強！24歲排球正妹「國考中4榜」　揭3大準備心法：每週運動。（圖／翻攝自中興大學）

▲柳敏嘉（左）與興大法律系陳信安主任合影。（圖／翻攝自中興大學）

她建議考生大學時按部就班多看教科書，磚頭書是法學實力的基礎，打好基礎，遇到沒看過的題目，才能依邏輯或法理內涵，推敲可能合理的答案。最後，參考考試用書，練習題目很重要，她花了很多時間在計時練寫，每科3小時的練習，考驗的是時間分配跟表達的技巧，要注意試卷的版面整潔與閱卷的舒適度，許多時候題目的爭點不會太難，比的就是論述的完整度與深度。

柳敏嘉自謙不是成績一直很好的人，但卻是一個很熱心從事公眾活動的人，國中開始就當班長、隊長，師長們知道她家裡的情況，也都盡力幫忙爭取資源。她感嘆，自己在成長過程中，真的受惠於太多師長與前輩的幫助，讓她也想學習成為跟他們一樣好的人，未來將以司法官為第一志願，希望以專業回饋社會。

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