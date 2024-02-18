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年代旅遊最糗行程！　峇里島第二天「經理要訂披薩，可以報帳嗎」

▲▼年代旅遊出面說明旅客被丟包事件。（圖／記者蔡玟君攝）

▲年代旅遊林大鈞聲明：公司財務困難　無法賠償旅客、出團。（圖／記者蔡玟君攝）

記者邱晟軒／綜合報導

年代旅遊（美加國際旅行社）因與越南地接社WInnER出現款項糾紛，導致292名台灣旅客遭丟包越南富國島，初估賠償金額約2000萬元，所幸旅客都陸續已平安歸國。不過，就有網友挖出了旅行社過去的另一起荒唐出包事蹟，引發網友笑翻，「抓到了！經理請客報帳」、「第二天的行程真是太有趣了」。

年代旅遊在農曆春節期間丟包富國島團旅客，影響消費者權益，觀光署16日勒令美加國際旅行社即日起停止經營旅行業業務，另該旅行社行為涉違反旅行業管理規則部分，也立即就該公司2/9及2/10出發的越南富國島各團違規情事蒐集及檢視具體事證，另依「發展觀光條例」速裁處各團違規情事。

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▲▼ 。（圖／翻攝批踢踢）

▲網友挖出年代旅遊行程表大出包。（圖／翻攝批踢踢）

年代旅遊並非首次發生出包，就有網友挖出，年代旅遊在2018年峇里島旅遊行程中出包的截圖，從行程表上可見，第二日行程本該是前往 阿樣河 激流冒險泛舟，但在行程表上的主旨字樣卻疑似誤植聊天對話：「我問妳喔（下午05:36:12）倩如---年代旅遊：經理要訂披薩（下午05:36:18）倩如---年代旅遊：可以報帳嗎？」

針對該截圖，不少網友在批踢踢上笑翻留言，「笑死我XDDDD為什麼要複製對話啦」、「倩如的經理晚餐是披薩」、「到底在業配旅遊行程還是披薩」、「抓到了！經理請客報帳」、「到底報帳沒，我好在意」、「第二天的行程真是太有趣了」、「倩如，我也要吃披薩，可以一起報帳嗎」、「Day2就訂披薩了真急躁」。

根據當時的網友留言判斷，該行程表在被發現出包後，隨即下架、「刪掉了，到底可不可以報帳啦」、「網頁沒辦法顯示了QQ」。

▲▼ 。（圖／翻攝批踢踢）

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