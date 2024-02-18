陸星巴克新品「紅燒肉」拿鐵　1杯3百台幣「口感奇妙」

▲ 大陸星巴克鹹香拿鐵，上面放紅燒肉片 。（圖／翻攝 星巴克微博）

記者任以芳／綜合報導

去年大陸本土品牌瑞幸咖啡推出茅台「醬香」拿鐵，引爆話題。龍頭指標品牌星巴克近期推出「鹹香」拿鐵，在咖啡裡面加入紅燒肉片，許多大陸網友驚呼「太絕了！只有星巴克能超越自己」實際尋找網路評價一般般，讓人越看越好奇，有人覺得喝起來味道不鹹，反而偏甜。

大陸星巴克新春推出四款新口味，光看飲品名稱十分有過年味道，黑洋蘇糯香拿鐵、紅棗米香瑪琪朵、納福巴旦木瑪奇朵，年豐鹹香拿鐵。前三種飲料加入較常見紅棗、紅糯米、巴旦木乾果，唯獨「鹹香」搭配的是紅燒肉片。

▲ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 雪松微博）

大陸甄選星巴克店內菜單宣傳照片，「鹹香」拿鐵外觀與一般拿鐵差不多，杯子邊緣真用牙籤串上一塊紅燒肉，整體浸泡在咖啡裡，視覺觀感十分奇妙，讓人好奇咖啡的苦加上紅燒肉的鹹，到底是什麼味道？

星巴克的「鹹香」拿鐵，立刻吸引許多大陸網友好奇心，立刻跑去星巴克甄選門店或網路下單訂購，還能挑選咖啡豆口味，十分客製化。一杯價格不便宜355ml要68元人民幣，換算一杯300元台幣左右。

許多人開始分享喝完口感，「看著奇怪，喝起來口感還可以」「網評一般般」「口味真是絕了！」「是誰想到在咖啡裡放鹹肉！」「說它鹹，我覺得更甜。」

還有網友還向星爸爸團隊許願，「希望明年能喝到陳皮豆沙拿鐵。」

近幾年大陸本土咖啡品牌瑞幸快速崛起，不論是性價比或話題，都讓咖啡界龍頭大哥星巴克的地位感到緊張。尤其瑞幸去年推出「醬香」拿鐵，以知名白酒茅台做為調味基底，引爆話題和人氣購買。儘管星巴克也經常推出「限定」新口味，還是在傳統口味底線之內。

▼ 大陸網友分享星巴克「鹹香」拿鐵口感 。（圖／翻攝 微博）

▲ 許多網友分享不同做法的「鹹香」咖啡。（圖／翻攝 抖音）

這次大陸星巴克推出「鹹香」拿鐵，首次跳脫傳懂口味框架，加入中式料理紅燒肉，聽起來不搭配，但話題性十足，近期在大陸社交平台擴散，吸引很多網友購買，回購率普普。

另外，大陸社交平台抖音打關鍵字「鹹香」「咖啡」，許多網友教學暗黑作法，像是海苔拿鐵，加入潮州口味普寧「豆瓣醬」咖啡，甚至還有「鹹菜」冰拿鐵，十分有創意。