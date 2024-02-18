　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

陸星巴克新品「紅燒肉」拿鐵　1杯3百台幣「口感奇妙」

▲▼ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 星巴克微博、抖音）

▲ 大陸星巴克鹹香拿鐵，上面放紅燒肉片  。（圖／翻攝 星巴克微博）

記者任以芳／綜合報導

去年大陸本土品牌瑞幸咖啡推出茅台「醬香」拿鐵，引爆話題。龍頭指標品牌星巴克近期推出「鹹香」拿鐵，在咖啡裡面加入紅燒肉片，許多大陸網友驚呼「太絕了！只有星巴克能超越自己」實際尋找網路評價一般般，讓人越看越好奇，有人覺得喝起來味道不鹹，反而偏甜。

大陸星巴克新春推出四款新口味，光看飲品名稱十分有過年味道，黑洋蘇糯香拿鐵、紅棗米香瑪琪朵、納福巴旦木瑪奇朵，年豐鹹香拿鐵。前三種飲料加入較常見紅棗、紅糯米、巴旦木乾果，唯獨「鹹香」搭配的是紅燒肉片。

▲▼ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 星巴克微博、抖音）

▲ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 雪松微博）

大陸甄選星巴克店內菜單宣傳照片，「鹹香」拿鐵外觀與一般拿鐵差不多，杯子邊緣真用牙籤串上一塊紅燒肉，整體浸泡在咖啡裡，視覺觀感十分奇妙，讓人好奇咖啡的苦加上紅燒肉的鹹，到底是什麼味道？

星巴克的「鹹香」拿鐵，立刻吸引許多大陸網友好奇心，立刻跑去星巴克甄選門店或網路下單訂購，還能挑選咖啡豆口味，十分客製化。一杯價格不便宜355ml要68元人民幣，換算一杯300元台幣左右。

許多人開始分享喝完口感，「看著奇怪，喝起來口感還可以」「網評一般般」「口味真是絕了！」「是誰想到在咖啡裡放鹹肉！」「說它鹹，我覺得更甜。」

還有網友還向星爸爸團隊許願，「希望明年能喝到陳皮豆沙拿鐵。」

近幾年大陸本土咖啡品牌瑞幸快速崛起，不論是性價比或話題，都讓咖啡界龍頭大哥星巴克的地位感到緊張。尤其瑞幸去年推出「醬香」拿鐵，以知名白酒茅台做為調味基底，引爆話題和人氣購買。儘管星巴克也經常推出「限定」新口味，還是在傳統口味底線之內。

▼ 大陸網友分享星巴克「鹹香」拿鐵口感 。（圖／翻攝 微博）

▲▼ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 星巴克微博、抖音）

▲▼ 大陸星巴克鹹香拿鐵、紅燒肉 。（圖／翻攝 星巴克微博、抖音）

▲ 許多網友分享不同做法的「鹹香」咖啡。（圖／翻攝 抖音）

這次大陸星巴克推出「鹹香」拿鐵，首次跳脫傳懂口味框架，加入中式料理紅燒肉，聽起來不搭配，但話題性十足，近期在大陸社交平台擴散，吸引很多網友購買，回購率普普。

另外，大陸社交平台抖音打關鍵字「鹹香」「咖啡」，許多網友教學暗黑作法，像是海苔拿鐵，加入潮州口味普寧「豆瓣醬」咖啡，甚至還有「鹹菜」冰拿鐵，十分有創意。

ET快訊
快訊／陸海警宣布　廈金海域開展「常態化」巡查
快訊／土城嚴重事故！　重機20歲騎士搶救中
普丁歡慶重大勝利！　俄軍攻下烏東要城
新店17歲少女遭5人當街擄走！　強押上車
快訊／殯葬大亨朱國榮　傳在大陸落網！
獨／台中40隻貓燒死！　飼主當街下跪道歉
費翔搭地鐵被目擊！　「讓出座位」被讚爆
經營11年！　近百萬粉專「被離職員工搶走」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

陸國家安全局痛斥美中情局：只許你搞情報，不許我反間諜？

陸星巴克新品「紅燒肉」拿鐵　1杯3百台幣「口感奇妙」

飯店清潔員闖入「看光裸體」　陸情侶怒求償10倍房價

20個親戚住「24坪房」！她到舅舅家拜年狂讚：感覺很溫暖

快訊／陸漁船翻覆2死　國台辦：不存在「禁止、限制水域」

過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸看傻：破8萬

跟團旅遊！他沒買20萬手鐲被趕下車　申訴遭回：導遊忙沒時間道歉

媽媽被高壓鍋炸倒！男童「嚇到動不了」卻遭網酸冷血

知名經濟學家稱「香港已玩完」　港議員反駁：不能只看股市！

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

晚安小雞被抓前還在演 LINE群訊息曝光｜20240217 ET午間新聞

工程師欠高利貸遭3惡煞攔車　噴辣椒水進引擎室、捶車討債

台裔美國人脫口秀問陸女　「那麼愛祖國怎麼會在這？」

Toyz預言晚安小雞「恐怕回不了台灣」　直言「探險直播都是假」又偷臭超派

水電行父子國道北上工作　疑未注意路況撞緩撞車1死

陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

陸國家安全局痛斥美中情局：只許你搞情報，不許我反間諜？

陸星巴克新品「紅燒肉」拿鐵　1杯3百台幣「口感奇妙」

飯店清潔員闖入「看光裸體」　陸情侶怒求償10倍房價

20個親戚住「24坪房」！她到舅舅家拜年狂讚：感覺很溫暖

快訊／陸漁船翻覆2死　國台辦：不存在「禁止、限制水域」

過年一早…女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」　爸看傻：破8萬

跟團旅遊！他沒買20萬手鐲被趕下車　申訴遭回：導遊忙沒時間道歉

媽媽被高壓鍋炸倒！男童「嚇到動不了」卻遭網酸冷血

知名經濟學家稱「香港已玩完」　港議員反駁：不能只看股市！

綠委要盧秀燕到立院備詢　蔣萬安點名「高雄辣椒粉」：要不要也去？

舒治浩練瑜伽提升柔軟度　全班都女生新體驗

最後一次愛愛是2年前！　30歲女染「菜花+梅毒」嚇傻

民眾請小心！　白河警方公布測速照相取締時段及路段呼籲減速慢行

陸海警宣布加強海上執法　廈金海域開展「常態化」巡查

北漂5年「媽媽想幫買套房」　她嘆有壓力！兩派吵翻：賭太大

快訊／土城嚴重事故！轎車「烏龜翻」躺路中　騎士頭部重創搶救中

年假已過花季未了　台南水道博物館玫瑰大爆發歡喜迎春

男師「穿粉紅洋裝」上課　影片瘋傳慘被停職！8千人連署要他回來

陳文茜謝恩人郭台銘！垂危病情重生「脫離5年疾病灰暗」現況曝

過年沒回家！電鍋「每天冒白飯」 高雄妹爽嗑半月...看監視器爆雞皮

大陸熱門新聞

20個親戚住24坪房！她到舅舅家拜年狂讚溫暖

陸漁船被追翻覆2死　國台辦回應

飯店清潔員闖入「看光裸體」　陸情侶怒求償10倍房價

女兒扛麻布袋出門「竟是全村要紅包」

不想當盤子！一家旅遊沒買20萬手鐲竟被趕下車

小學生寒假作業掉巴黎　網紅拾獲幫帶回！

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

媽媽被高壓鍋炸倒！男童嚇到動不了

經濟學家稱「香港已玩完」　港議員反駁

陸星巴克推「紅燒肉」拿鐵

網美海底撈拍不雅片！店家怒報警

豪氣老闆！提早來開工就「獎勵1萬3」

「洪荒少女」包車遭勒索　急PO文求救

每月80萬求包養　前空服員霸氣曬圖回絕

更多熱門

相關新聞

星巴克初春飲美翻　外帶也粉嫩

星巴克初春飲美翻　外帶也粉嫩

初春來臨，星巴克也換上粉嫩心情，推出專屬春天的季節飲品，以綠葉嫩芽的新鮮氣息為靈感，推出「蜜桃百香抹茶那堤」，層層的不同風味就如外觀一樣豐富搶眼，上面再撒上蔓越莓碎粒，像是百花盛開的風情，除此之外還有蜜桃星冰樂，讓你打從心底愉快起來。

補班日星巴克全時段第二杯半價

補班日星巴克全時段第二杯半價

星巴克2／15「全時段買一送一」

星巴克2／15「全時段買一送一」

星巴克2／5起一連兩天好友分享

星巴克2／5起一連兩天好友分享

路易莎龍年前早餐組合漲價5元

路易莎龍年前早餐組合漲價5元

關鍵字：

鹹香紅燒肉星巴克

讀者迴響

熱門新聞

《我和我的冠軍女兒》印度19歲童星震驚離世！

初九「天公生」來了！民俗專家建議6種人要去拜

林千又：終於有人還我清白了！痛指毀謗男「罪魁禍首」

小夫妻衝撞瑞典坦克2死　疑逆光釀禍

今起飆30℃！下波是「討厭的濕冷」　冷氣團時間曝

台中民宅火警！2、30隻貓狗被燒到只剩骨骸

即／含致癌「蘇丹紅」！25kg流入高雄加工販售

每人每晚799住飯店3天2夜免費吃早餐

閨蜜曝林千又「私下面」：她不缺錢

妹吞半顆安眠藥昏9小時控遭性侵　二審逆轉

納瓦尼身亡！母趕往監獄要求歸還遺體

年代旅遊最新聲明：財務困難無法賠償

預言晚安小雞悲劇　Toyz曝未來慘況

男生戒尻真的很難？大票點頭：比考台大還難

彰化彩券行一天刮出2大獎！2移工接力抱走百萬

更多

最夯影音

更多
二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶

二哈衝來關心用力過猛　主人直接整頭埋進嘔吐桶
平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

平溪天燈節登場「主燈相撞」　成火球下墜！民眾嚇壞驚呼

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

王霏霏久違見JYP又被打分數XD　讚周覓義氣當司機：安全駕駛！

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

員工出差買「精品＋3億豪宅」　聽老闆不給報銷：我是為公司好

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面