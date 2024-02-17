台灣超多「8+9網紅」？大票有感點頭　嘆：台人就愛這味

▲晚安小雞在柬埔寨遭逮捕。（圖／翻攝晚安小雞臉書）

記者鄺郁庭／綜合報導

網紅「晚安小雞」在柬埔寨拍造假影片遭逮捕，事件掀起譁然，相關討論引發話題。就有網友直嘆，「犯罪集團愛詐騙就算了，連網紅都愛詐騙，弄一堆造假、撞鬼影片，現在還直播詐騙自己被綁架，丟臉丟到國外，紅到全世界」，納悶為什麼台灣很多網紅都是「+9類型」，令眾人也嘆氣。

有網友在PTT的Gossiping板問卦，「為什麼台灣這麼多+9類型的網紅阿==」，直呼晚安小雞弄一堆造假撞鬼影片，現在還直播騙自己被綁架，根本是丟臉丟到國外。接著點名好幾個網紅，「看起來不是+9就是有在混……為什麼台灣這麼多+9網紅？」

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貼文一出，就有人直呼，「怎樣的群體喜歡看怎樣的頻道，物以類聚」、「8+9人數遠大於工程師，不要不信」、「當過兵就知道了，+9佔比超多」、「事實證明受歡迎」、「滋事型網紅，庸俗無聊老百姓就愛這味。」

不過，也有網友表示，「跟你說，全世界都是，美國更多」、「不如問那些人都誰在看跟訂閱的」、「供需機制問題，要檢討的是觀眾的素養」、「看韓漫，感覺韓國也很多」、「因為+9敢做任何可賺錢的事，正常人則會顧慮太多。」

還有人指出，「以前國中認識台灣歷史篇，不就是8+9械鬥史？表示閩南人就是愛打架啊！只是以前看紙本沒感覺，現在看影片比較有感罷了」、「不89，以前你祖先械鬥期就要被打死了」、「畢竟台灣人就是當時羅漢腳的後代，8+9因子是刻在DNA裡的」、「台灣史就是械鬥史呀！」