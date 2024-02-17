小雞發抖！他喊「熬過第一周是關鍵」　曝柬國監獄內幕：囚犯很愛國

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫WUNDERSTOCK）

記者周亭瑋／綜合報導

台灣網紅「晚安小雞」和同夥阿鬧日前赴柬埔寨，自導自演遭詐騙集團凌虐洗劫，被判刑2年。對此，名嘴王瑞德直言，兩人在當地監獄裡，能否熬過第一個禮拜是關鍵；同時也透露，那裡的囚犯非常愛國，「在得知緣由後，還會放過他們嗎？」

王瑞德在節目《關鍵時刻》中表示，柬埔寨監獄是人間煉獄，晚安小雞和阿鬧進去後，能不能熬過第一個禮拜是關鍵，「等熬過後，他們在台灣的家人就必須要做一件事，說起來很可悲，畢竟在台灣不能做這樣的事，但在柬國確實可以，就是『有錢能使鬼推磨』。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲兩人遭判2年，挨罰約新台幣3萬元。（圖／翻攝自柬中時報）

說到柬埔寨監獄，擁擠度是全世界前15名，大概已超過200%，所以當局會把廢棄的電影院及一些建築物，都改造成監獄去關人；王瑞德還提到，「裡面的囚犯非常愛國，所以他們進去以後，人家知道是因為汙衊、詆毀國家形象被關，還會放過他們嗎？」

另外，西港省長郭宗朗日前也強硬表示，兩人犯下嚴重錯誤，根據柬埔寨法律規定，他們必須承擔法律責任，刑滿後才能驅逐出境，「我認為這個問題非常嚴重，如果我們原諒他們，那麼接下來有人會繼續捏造類似假象，抹黑柬埔寨形象。」