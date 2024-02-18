「喝酒就瘋癲」內心膽小沒自信！從10種酒後行為觀察隱藏性格

▲許多人喝了酒後會出現「反差行為」，這些透路了另一面的隱藏性格。（圖／CFP）

記者林育綾／綜合報導

春節剛過，不少公司行號也舉行春酒活動，然而在這類社交、應酬場合中，也會看到許多人酒後的「另一面」。其實從酒品也能觀察出一個人的隱藏性格，像是有人喝了酒就開始瘋瘋癲癲，這類人平常多半膽小、沒自信；而酒後愛吹噓自己的人，內心可能相當空虛。心理師林萃芬針對常見的酒後行為，分析背後的真實人性。

1、喝酒就囉嗦個沒完沒了的人

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林萃芬提到，她一位朋友自從換工作後不得志，便常常借酒澆愁，還會在深夜打電話向人訴苦，不斷重複自己孤獨、被忽視的痛苦，卻不接受安慰，別人也無法打斷他，逼得只好掛斷電話來終止這疲憊的交流。

而這種「酒後多話」的行為背後，其實透露著這個人對理想的高掛、對現實的不妥協，或是對自己工作的過度要求，更恐懼在人前顯露弱點。

這種壓力一旦透過酒精宣洩，力道也往往相當猛烈，常讓當事人失控，酒醒後對於酒後言行毫無記憶，除非面對錄影等證據，才感受到深深的羞愧與驚訝。

2、喝了酒就瘋瘋癲癲的人

喝酒就變得瘋瘋癲癲、彷彿有雙重性格的人在現實中並不少。林萃芬分享，她一位男性友人平常為人嚴謹、保守；酒後卻變了個人，甚至對陌生女性發出不當言論，隔日還堅決否認，這種反差也讓許多人不敢置信。

她分析，通常在酒精作用下變得大膽的人，在平時可能是膽小、不自信的。另一方面，藉酒裝瘋的人，還反映了對人際關係緊張、對親密的恐懼，或對被肯定的渴望，他們借助酒精改變自我感受，想透過這種方式改善人際互動。



3、喝了酒就「手腳不安分」的人

除了酒後胡言亂語，還有不少人甚至會「毛手毛腳」！林萃芬舉例，她見過一位平時滿嘴仁義道德的人，喝了酒竟然開始伸手偷摸身旁女性，假裝友好，卻從頭摸到背，根本是性騷擾。

她分析，這類人往往是童年或青春期缺乏異性關注，缺乏自信也懷疑自己的魅力。她雖然理解對方內心的弱點，但絕不能接受這樣的性騷擾行為。因此建議，面對這種人，必須保護自己，避免對方的行為變本加厲，「保持距離，必要時不顧其面子立刻離開。」

4、喝酒就出現暴力行為

另一種常見的酒後行為極端情況，就是使用暴力的人。一喝酒之後就變得暴躁，從輕微的敲打物品，到嚴重的摔東西、砸椅子，經常導致場面混亂。這類的人多半反抗心理強烈，不喜歡受約束，並且「渴望與眾不同」，因此偶爾會出現令人震驚的行為。

他們在酒精影響下展現出暴力，酒醒後則試圖合理化自己的行為，常用「酒後失控」來當藉口。林萃芬分析，這背後反映了他們以酗酒和暴力來應對壓力，缺乏有效的溝通技巧、自我控制能力。

這樣的人就算知道自己可能會失控，依然不尋求健康的壓力釋放方式，而是選擇繼續喝酒，不斷加深對酒精的依賴，最後可能面臨酒精成癮、戒斷的困境，陷入更深的身心痛苦。

5、喝酒就開始自我吹噓的人

有不少人會透過喝酒來四處結交朋友，還會認這代表自己「交友廣泛」，證明自己很受歡迎。然而仔細聽他們的對話，往往會發現，酒後的話題多半是各種誇張的自我吹噓，從個人成就、社交地位等都能講一輪，彰顯自己的身價地位，而這種行為背後，其實象徵了他們內心十分空虛。

林萃芬說，自己有個朋友逢人就聲稱與她關係密切，讓她十分尷尬，不得不避開他，以免被捲入無端的自誇中。她分析，這類愛吹噓的人，往往在深層的心理，不斷尋求他人的認可和注意；面對這樣的情況，她的策略是保持距離，避免成為他們誇張言論的一部分。

▲獨自喝悶酒的人，看似不給人困擾，實際上要留意這類的人身心狀態。（圖／CFP）



6、喜歡獨自喝悶酒的人

喝酒後喋喋不休、騷擾別人，甚至動手動腳的人讓人困擾；但面對「喜歡獨自喝悶酒的人」，尤其會動不動情緒低落，則要留意他的身心狀態，很可能是憂鬱的徵兆。

林萃芬提到，曾遇到一位特別的女生總是一個人喝酒，還設定一個遊戲規則，來決定願不願意被搭訕，杯墊正面朝上表示不想被打擾，反面則是開放搭訕；但這行為也顯示了她情緒的不穩定、難以預測的個性。而這類的人，可能連自己也無法理解情緒的起伏，他們可能會在特定的時段，感到莫名的低落、情緒不佳，如下午、傍晚，或半夜，進而透過喝酒來自我慰藉。

如果身邊有這樣的親友，可能需要考慮尋求心理諮詢的幫助，因為無緣無故的情緒低落可能是憂鬱的徵兆，或者是童年的壓力未解，需要專業的協助來找出情緒波動的原因，並找到適當的調節方法。

7、喝酒就會失憶斷片的人

酒後做出各種荒唐行為加上「失憶斷片」的人，可能過著雙重人生，現實中看起來充滿自信、工作認真、事業成功，過著人人稱羨的生活；但在內心深處，別人看不到的世界裡，他們可能感受不到家庭的溫暖，隱藏著大量孤單、寂寞、缺愛的感受，才會一喝酒就失控，跟平常的理智狀態完全不同，不斷重複著「清醒後懊惱」的行為。

8、酒後高歌的人

在喜宴、尾牙、慶功宴時，有些人一喝酒就喜歡開始大聲高歌，也不管自己的五音全不全、歌聲好不好聽。不過，當一個人拿掉自我控制後的行為反應是引吭高歌，代表他的內心沒有太多負向的情緒，個性較開朗正向，喜歡與人溝通，人緣通常還不錯，會透過認識新朋友拓展生活圈，對未來也抱持希望與期待。



9、絕不讓自己喝醉的人

通常在喝酒場合中，大家會你一杯、我一杯的互相敬來敬去，難免一不小心就喝醉。但也有一種人，從來不會讓自己喝醉，這和自制力有很大的關聯，因此在酒局裡也能看出一個人的「自制力」好不好。

自制力強的人，多半知道自己的酒量在哪裡，一旦發現到了警戒線就會「適可而止」，絕不貪杯。這種類型的人，除了擁有不錯的自制力之外；協調力多半也不差，合群性強，非常善於處理人際關係。



10、靠喝酒助眠的人

有一種人不喝酒就無法入睡，林萃芬分享，在精神科諮商中常見3種酗酒原因，就是「情感創傷、酒後暴力、依賴酒精入睡」。過度嚴格要求和克制自己的人，很可能會變得過度謹慎、不願意跟人分享心事和內心脆弱，轉而尋求酒精帶來的短暫安全感。

另一方面，因高壓和對自己的嚴格要求，常感焦慮、睡眠不佳，會誤以為酒精能助眠。這些情況提醒了，失眠其實是反映了沒面對的內心問題、人性弱點。而真正的解決之道不在於酒精，而是學會接納、理解自己，建立內在的安全感和平靜，從而改善睡眠的質量。

★資料來自時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者為心理諮商師林萃芬。

＊《ETtoday新聞雲》提醒您：未滿18歲請勿飲酒，酒後不開車，飲酒過量有礙身心健康。