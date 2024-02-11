從打牌看個性！心理師分析牌桌7種人　「輸贏寫在臉上」最自我中心

▲從一張小小的牌桌上，就可以觀察出深入的人性。（圖／記者李毓康攝）

記者林育綾／綜合報導

逢年過節熱鬧聚會中，「打牌」是少不了的活動之一，不過心理師林萃芬提到，透過打牌其實也能深刻看出人性的弱點，像是「輸贏寫在臉上」引人注意的人，通常很自我為中心，對別人的感受毫不在乎；「喜歡做大牌的人」則帶有好大喜功的個性。在一張小小的牌桌上，是一個觀察人性的絕佳機會。

1. 舉牌不定的人：最怕虧錢

[廣告]請繼續往下閱讀...

林萃芬在《從習慣洞察人心》一書指出，幾乎每個會打牌的朋友都曾抱怨，打牌最怕碰到「舉牌不定的人」，每打一張牌都要想很久，直到牌友接連催促才肯出牌，而這麼小心的原因就是「害怕輸錢」，這樣的人也很怕吃虧。

她舉例，曾有一位在牌桌上會舉牌不定的朋友，某次很熱情說請一票朋友吃飯；沒想到在最後，大家才發現他還請了一位金主來付帳，讓所有被他請客的人都覺得很丟臉，好像自己是愛佔便宜的人。

2. 輸贏寫在臉上的人：最自我中心

在牌桌上總是能觀察到一種「輸贏情緒溢於言表的人」，贏的時候會大笑大叫，輸了則會怒氣沖沖、對周圍一切都不滿，這樣的人經常是「以自我為中心」，對旁人的感受毫不在乎，也容易引起身旁人的不悅。

林萃芬提醒，跟這類型的人交流要有心理準備，因為在他們的世界裡，別人的存在似乎微不足道。他們要求你全然配合，不容有異議，這並不令人意外，因為他們根本無法感同身受他人的情感。

3. 輸錢賴帳的人：最不負責任

除了輸贏寫在臉上、情緒波動大的人之外，還有一種類型更自私，那就是「贏了必收錢，輸了就賴賬」的人。這類的情況，有時候跟人的學歷、本身缺不缺錢無關，而是跟品格有關。而這類人不只在賭桌上不負責，在人生的其他面向，例如在愛情中也不負責任。

林萃芬舉例，她曾聽過一位「賴帳」名聲遠播的朋友，自豪地說在戀愛中奉行「三不政策」，「不拒絕、不負責、不出錢」，因為他認為，愛上他的人都是「前世欠他的」，應該無條件地報答他；但令人驚訝的是，竟然有不少女子也深信和認同這一點，願意為他付出一切。

▲透過打牌，可以看出一個人的人性黑暗面。（圖／記者林敬旻攝）

4. 喜歡做大牌的人：好大喜功

打牌的圈子裡，總有喜歡「做大牌的人」，這些人往往帶有一絲「好大喜功」的個性。對他們來說，只胡小牌不會獲得成就感，因此追求的是那種「大贏」的震撼、滿足感。在牌局中，他們堅持要嘛不贏，要贏就要盡可能地「贏很大」，對於小牌、小贏的局面不屑一顧。

林萃芬分析，這種心態也會反映在他們的日常生活、工作中，追求大成就，不滿足於小利小得；可惜的是，這種想法往往也會導致最後「什麼也沒成就」，因為成功通常是從小事做起，從小利積累。

因此相對來看，那些喜歡胡小牌的人性格就截然不同，他們更重視實際，追求的是穩定、安全，不在乎贏得多或少，只要能贏就好，反而不會好高騖遠。



5. 不動聲色的人：最令人忌憚的對手

牌桌上沉默寡言的人，往往是最令人忌憚的對手。從他們臉上的表情，也難以辨識情緒起伏，讓對手也難以預測他的牌是好是壞。當這類玩家手氣不佳時，不會盲目追求翻本，而是會找機會逃離牌桌，避免損失擴大。例如會假借上廁所、打個電話給家人，隨後以家庭為由請求離席。

當他們不願再繼續玩牌時，為了避免引發牌友的不滿，經常有不得不回家、不得已離席的理由。另一方面，這類玩家也懂得收手，當覺得已經贏得足夠時，他們也會巧妙安排手機響起，以家裡有急事為由，彬彬有禮地告辭離開，以免被看作賭桌上的贏家。

6.賭性堅強的人：容易有極端行為

牌桌上總會有賭性堅強的人，只要一聽到要賭局，一召喚他就會立刻加入、無法自制，他們對賭博沒有抵抗力，任何有關輸贏的活動，如電玩、撞球或棒球，都能變成他們的賭注。

不過這樣的人，通常也傾向於投機，相信「運氣」比實力更重要，這類的人最容易在牌桌上，毫不掩飾地展現人性貪婪、小氣、暴躁、不誠實的一面。

林萃芬分享，她有一位賭性堅強的朋友，經常換工作，有段時間失業在家，就天天找朋友到家裡打牌；當家人催他找工作時，他卻自信地說，「每月在家打牌賺的錢，比正職還多」。

而賭性堅強的人通常迷信，會找各種贏錢的偏門管道，從養賭具到買法器，甚至避免讀書（輸）以免輸錢，但這種賭博成癮的情況，可能導致理智扭曲、極端行為。

●如何戒賭？

林萃芬提到，大多賭徒只有在失去親人、背負債務、生活失控時，才會正視賭博的嚴重性。戒賭需要透過深入了解自己的心理狀態、價值觀念、社交關係開始；同時也要探討成長背景中，賭博的潛在原因，學習新的生活方式，尋找新的職業、興趣。最重要的是，相信自己有解決問題的能力，學會在面對恐懼、脆弱、壓力時，自我協助與克服困難，從賭博的困境中解脫出來。

（資料來自時報出版《從習慣洞察人心：學會識人術，解決人際關係的所有煩惱》，作者為心理諮商師林萃芬。）