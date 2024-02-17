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明天滿1年！豐原高中生撒白包後輕生　「霸凌成立」前學務主任停聘

▲▼遭認偷錢成「重嫌疑人」　台中輕生高中生生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

▲輕生的高中生曾被認偷錢成「重嫌疑人」，生前激動怒吼「我沒有偷錢」。（圖／人本提供）

記者游瓊華／台中報導

去年2月18日台中市豐原高中一名高中生，因為不堪遭學校學務主任等人霸凌，在學校內撒白包後輕生，其霸凌案原本學校調查結果不成立，但教育局退回學校調查報告，並要求重啟調查，結果出爐，前學務主任、主任教官及一名校安人員確定霸凌成立，學校今(17)日重開教評會，決議將前學務主任停聘，而校安人員已於事件發生後離職，學校不再錄用，至於主任教官則由教育局召開軍訓教官人事評審會決議撤職。在事後一年後，還給受害高中生一個公道。

教育局指出，此案在去年2月發生，教育局對此遺憾事件發生不捨，積極要求學校展開調查，但學校態度消極不作為，去年3月23日教育局將校長、主任教官、教官及學務創新人員等有關人員，全數調離現職。

▲▼台中某高中案事件處理大事記。（圖／翻攝臉書／臺灣青年民主協會 TYAD）

▲事件經過一年，學校今(17)日召開教評會，決議將前學務主任停聘，主任教官則由教育局召開軍訓教官人事評審會決議撤職。（圖／翻攝臉書／臺灣青年民主協會 TYAD）

學校調查前學務主任不當管教成立且情節重大，但僅予以記過一次處分；教育局事後要求學校召開教評會，但學校仍對前學務主任維持記過一次處分，教育局認為此懲處與「情節重大」完全不對等，於去年9月間依教師法主動介入，召開專審會將前學務主任停聘一年。

有關前學務主任等人渉霸凌部分，學校去年6月底調查結果霸凌不成立，教育局無法接受，外界關注事證及疑點仍未釐清，於去年7月4日將學校調查報告退回，後續家長也提出申復，學校重啟調查報告日前出爐，確定霸凌成立，今天學校教評會決議做出懲處，將前學務主任停聘一年。

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