撞擊片！三寶左轉連撞3車　汽油狂漏+輪胎掉落...無辜騎士噴飛

記者鄧木卿、許權毅／台中報導

台中市山西路與榮德路口今（17）日13時21分發生一起嚴重車禍，50歲劉姓女子開著橘色自小客車，行駛該路口時未禮讓對向車，接連撞上白色賓士車、紅色多元計程車，另1輛機車無端被波及，人車倒地，騎士還在地面滑行數公尺，紅色車和計程車毀損嚴重，撞擊力之大，不但輪胎掉落，現場散發濃濃汽油味，詳細肇責正調查中。

▲劉女在路口一個左轉連撞3車，波及2部小客車、1部機車。（圖／民眾提供）

▲▼台中市區下午發生擦撞意外，疑因自小客車綠燈左轉搶快，撞及對向直行車，不但車輪掉了，現場還有濃濃汽油味。（圖／記者許權毅攝，下同）

警方表示，劉女由山西路內側車道欲左轉榮德路，未禮讓對向直行車，接連撞上37歲萬姓女子開的白色賓士車、42歲陳姓男子開的多元計程車，騎乘重機的陳姓男子來不及反應，無端被波及，人車倒地。

這起意外事故造成4人全身多處受傷，全都送醫，4名駕駛經警方酒測均無飲酒情事。

目擊者表示，當時聽到相當大聲響，一跑出來看，就看見3輛汽車、1輛機車撞在一起，騎士受傷送醫，接著車子全都拖走。

▲無端被波及的機車騎士心有餘悸的描述事發經過。

事發1個多小時後，左腳踝受傷包紮的騎士回到現場，他說，也不知當時怎麼回事，他就突然被波及撞上，擔心機車還能不能騎？