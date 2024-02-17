2024台北燈節看威弟　驚喜禮盒帶回家

▲第一個以台北市為主場的職業棒球隊味全龍, 今年也展出吉祥物威弟造型燈組。（圖／頂新和德文教基金會提供，以下同）

生活中心／台北報導

2024台北燈節「龍躍光城」今晚全面開展，從捷運西門站至北門站共有123座燈組，第一個以台北市為主場的職業棒球隊味全龍，其吉祥物威弟大型燈組也將在B7亮相，燈節期間與威弟燈組合影上傳活動粉專，就有機會抽到威弟禮盒；2/24(六)元宵節傍晚，威弟本尊更將現身會場，發送味全龍冠軍T造型小紅包！

為號召更多人一起關懷偏鄉少棒隊，頂新和德文教基金會今年特別攜手公益夥伴味全龍，以「威弟接棒未來」為主題，參加2024台北燈節，民眾於2/17～3/3期間每晚5時到10時，可在中華路一段與開封街口的B7展區看到大型威弟造型燈組及接棒未來公益活動說明。

▲威弟造型燈組在中華路與開封街口的B7展區。

頂新和德文教基金會執行長蕭巧怡表示，基金會自2017年透過「接棒未來」棒球公益計畫協助各級棒球推廣，期間發現許多偏鄉少棒隊資源相當缺乏，有人進球隊時腳下僅有拖鞋可穿、也有少棒隊因資源不足要靠教練自掏腰包為孩子補充營養，基金會希望透過群眾力量一起陪伴孩子們擊出逆轉人生的全壘打。

為邀請民眾一起點亮偏鄉少棒隊孩子的棒球夢，味全龍復出推手魏應充的粉專、頂新和德文教基金會及味全龍都將舉辦活動，燈節期間民眾只要與威弟燈組合影，掃描故事牌上面的QR code加入味全龍Line會員，並上傳到「來自永靖的老園丁-魏應充」粉專，就有機會抽到特製的威弟禮盒。

▲燈節期間將合照上傳來自永靖的老園丁-魏應充粉專，有機會抽到威弟禮盒。

另外，頂新和德文教基金會也推出捐款抽獎活動，燈節期間只要捐款滿千元並到接棒未來FB按讚加留言，就有機會抽到球星郭天信、拿莫．伊漾、吉力吉撈．鞏冠、劉時豪、李凱威、張泰山等球星的簽名球。

味全龍則將從今天起，在球員工會認證的義賣商品平台，推出為期10天的公益競標活動，其中包含葉君璋總教練簽名的台灣大賽總冠軍特製紀念球、吉力吉撈．鞏冠、劉基鴻及蔣少宏的台灣大賽實戰品等。競標所得扣除平台服務費後，將全數透過接棒未來公益計畫捐贈偏鄉少棒隊的營養餐食、球衣球具與急難救助。

▲味全龍在燈節期間將舉辦總冠軍紀念球等品項公益競標，所得捐助偏鄉棒球隊。

※活動抽獎網址： https://reurl.cc/krk0k9

※「威弟接棒未來」活動網址：https://maac.io/2n40V