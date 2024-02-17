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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

傅崐萁要求做「食安報告」　陳建仁當面反嗆：會比較前8年有什麼進步

▲▼ 陳建仁拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）

▲陳建仁拜會國民黨團。（圖／記者崔至雲攝）

記者崔至雲／台北報導

針對台糖梅花肉片遭驗出含瘦肉精西布特羅一案，國民黨立院黨團本有意17日召開臨時會，邀行政院長陳建仁進行專案報告，但因不符立院內規被打回票；陳建仁今（17）日循例率團到立法院國民黨團拜會，總召傅崐萁致詞時特別表示，國民黨團已經提出民進黨執政8年食安檢討部分，希望陳建仁在20日開議當天可以做專案報告；一旁陳建仁聽完馬上說，「我們一定會做報告，我們也很樂意跟大家說明，這8年食安工作我們的成果怎麼樣，比較前8年有什麼進步」，頗有嗆聲意味。

立法院新會期20日開議，行政院長陳建仁今（17）日上午10時前往立法院先拜會立法正副院長韓國瑜、江啟臣，隨後即拜訪國民黨團。傅崐萁在會談尾聲表示，國民黨會肩負監督託付的力量，對行政院做出所有陽光透明的要求。回溯過去三年，在施政報告前，行政院到立法院依慣例有做前後10次的專案報告並備質詢，今年國民黨團已經提出8年食安總檢討部分，相信20日開議當天，陳建仁及所屬行政團隊資料會準備好。

傅崐萁強調，這是立法院的慣例，針對時事相關的急迫性讓民眾了解，包括進口蛋、3+11等問題，先到立法院做專案報告，相信今年陳建仁會做好相關準備，能到立法院的時候，給民眾清楚答案，讓執政團隊可以勇敢面對國人。

陳建仁一邊聽一邊微笑點頭，待傅崐萁語畢後馬上拿起麥克風回應，行政院尊重立法院相關的決議，「我們一定會做報告，我們也很樂意跟大家說明，這8年食安工作我們的成果怎麼樣，比較前8年有什麼進步，我們也會跟大家說明」。

▲▼ 陳建仁拜會國民黨團 。（圖／記者崔至雲攝）
 

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傅崐萁食安專案陳建仁

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