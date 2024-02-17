首間公立IB學校西松高中　學生獲紐約大學等68所海外名校錄取

▲台北市西松高中2021年成為全台首間公立IB國際文憑學校，並將於今年迎接首批畢業生。（圖／台北市議員應曉薇辦公室提供）

生活中心／綜合報導

能接軌國際的教育是不少父母們關心議題，全國首間公立IB學校，台北市西松高中17日再傳喜訊，其中兩位IB學生分別獲得美國紐約大學（New York University，全球排名第 38）和澳洲新南威爾斯大學（University of New South Wales，全球排名第 19）錄取通知。西松高中的成就展現了公立學校在國際教育領域的卓越表現，成果令人矚目。

台北市議員應曉薇提到，很開心在自己集結各方全力推動下，西松高中在2021年成為全台首間公立IB國際文憑學校，並將於今年迎接首批畢業生。在資深海外大學顧問蘇弘曆指導下，2024年的畢業生在過去五個月裡共獲得68份海內外大學錄取通知。其中包括全球排名第32的曼徹斯特大學、第34的英屬哥倫比亞大學和排名第40的倫敦大學國王學院。

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顧問蘇弘曆表示，在過去五年中，雖然他幫助超過200名就讀於外僑和國際學校的學生進入眾多世界著名大學，但看到台灣首所公立IB學校的學生，在申請過程中大放異彩，是一種完全不同的成就感。這不僅證明了他為公立學校學生量身定做的申請方案是有效的，也表明了IB國際文憑不再是貴族或國際學校的專屬，只要有清晰的策略和規劃，公立學校學生同樣能在IB課程和海外升學取得成功。

應曉薇強調，「許多家長誤以為選擇IB教育僅為了孩子出國深造，但實際上是突顯出台灣教育尚未與國際接軌的現況。」她建議台灣的大學應制定IB分數錄取標準，以留住並吸引優秀學生，豐富校園多元性。並指出，亞洲國家的IB學校數量不斷增長（日本 110 所、香港 71 所、韓國 43 所），顯示了IB教育的廣泛認可。修讀IB課程不僅能讓有意赴英國大學就讀的學生享有「免修預科、三年內完成學業」的優勢，還能利用IB課程特有的多元元素，如 CAS（創造、活動、服務，學生在兩年間必須持續進行的自主課外活動規劃）和 TOK（認識論，訓練學生探究知識本質的批判性思考課程）。

持續推動IB課程的台北市議員應曉薇指出，其它已獲得IB授權的台北市公立學校（中正、育成），建議台北市應採取相同的方案，「為學生規劃明確的申請路徑，以確保投入努力的學生們能在大學申請過程中獲得最大的回報」。

應曉薇進一步補充，一些學校和教師擔心實施IB課程會導致資源被排擠，而未充分傳遞IB教育資訊，這是一個誤解。她提到韓國大邱和濟州教育局與IB的合作案例，這項合作已通過有效的資源整合，成功推動公立教育的國際競爭力。並強調，「蔣萬安市長有責任建立類似的教育生態環境在台北市，以造福台北市的學子。」她認為，透過類似的合作和支持，台北市的公立教育也能在國際舞台上展現競爭力。

蘇弘曆表示，在公立學校推行IB課程是一個相當大膽的舉措，隨著台北市逐步擴大實施IB課程，蘇弘曆強調必須確保家長和學生能夠實時追蹤學習進度，並有組織地規劃升學路徑，以最大化IB課程的效益。

應曉薇說明，過去五年來一直積極推動「一區一IB」的IB在地化計畫。她強調，IB教育能夠培養學生的獨立思考能力和實施因材施教，這兩大優勢都有助於「搶救天才」，避免僅依據個別學生的分數產生「假象資優」。她建議教育局應該擴大實施中學項目的學校，讓學生能在進入大學預科項目前獲得更全面的準備。

此外隨著IB將於五月首次在台北舉辦官方教師訓練，應曉薇呼籲教育局應抓住這個機會，爭取將例行論壇帶到台北舉辦。也鼓勵其它台北市的公立IB學校向西松高中學習經驗，將成功案例推廣至台北市各個學校，以促進整體教育品質的提升。