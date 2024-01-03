姊遭刺39刀！王欣儀17歲忍痛認屍「我的一部分也死了」　父母淚崩

▲台北市議員王欣儀。（資料照／翻攝自Facebook／王欣儀 台北市議員）

記者曾筠淇／綜合報導

「這封信是我流著淚寫完的。」國民黨籍的台北市議員王欣儀在臉書上發文表示，她的姊姊在19歲那年，被追求不成的男同學殺害棄屍，而從那天起，「我覺得好像自己身體的一部分也永遠的死了」。隨著選舉將至，苗博雅將參選大安區立委，王欣儀就拋問，「我們要選出一位堅持廢死的立委嗎？」

王欣儀透過臉書粉專「王欣儀 台北市議員」發文表示，12月12日是她姊姊的冥誕，姊姊在19歲那年，被追求不成的男同學殺害棄屍，而儘管到了現在，她還是非常想念對方，「美麗的姊姊，你在天上過得好嗎？」

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王欣儀透露，他們家有兩個孩子，姊姊大她1歲半，兩人不只是姊妹，更如閨蜜，總無話不談，「我常覺得，姊姊就像我身體的另一半一樣」，兩人會分享喜怒哀樂，那對她來說也是最幸福的事。

姊姊是校園美女，更是大家的目光焦點，王欣儀每次被誇漂亮時，都會不禁心想「那是因為你沒見過我姊姊」，姊姊不只外貌出眾，還多才多藝、善解人意。她一直覺得，姊姊一定會有多采多姿的人生，甚至變成大明星，站在舞台上發光發熱，然而「這一切可能的美好，都在她19歲那年結束了」，一位暗戀姊姊的男同學因求愛不成，連刺39刀，奪走姊姊生命。

▲王欣儀反廢死。（圖／記者李毓康攝）

姊姊的屍身被尋獲時，王欣儀才讀高二，因為「白髮人不送黑髮人」的習俗，當年17歲的她，隨著誦經牽魂的法師到台南殯儀館認屍。兩人從小一起長大，她怎麼也沒想到，正值花樣年華的姊姊就這樣變成一具冰冷的屍體，讓她心如刀割，「我輕輕呼喚姊姊，『姊姊不痛，把你的美麗帶去天堂』」。

「我覺得好像自己身體的一部分也永遠的死了。」王欣儀透露，從姊姊失蹤、被尋獲、驗屍報告出爐，她的父母都以淚洗面、瞬間蒼老，而媽媽更是一夜白頭，「我從沒想過，那會發生在母親身上」。

過去王欣儀曾在節目上，看到苗博雅為「廢除死刑」辯護，看到對方侃侃而談的樣子，讓她心想「她不能體會，我的姊姊身中39刀無辜枉死的痛苦，她完全不懂，受害者家屬夜夜哭泣、活在人間地獄裡的感覺」。

隨著選舉將至，王欣儀問苗博雅，「你還是堅持『廢除死刑』嗎？你願意到所有無辜枉死的受害者墳前、到受害者家屬的面前，告訴他們，你堅持『廢除死刑』嗎？」她想以受害者家屬的身分、以大安文山市議員的身分，請大安人想一想，「我們要選出一位堅持廢死的立委嗎？」

這段過往實在悲痛，王欣儀坦言她過去很少提起，現在決定說出來，是想以受害者家屬的身分替姊姊發聲音，而身為民意代表的她，也自認有責任向大眾表達「我反對『廢除死刑』的立場」。

王欣儀說，失去至親的傷痛確實不是「加害者的死」所能彌補的，他們一輩子都會背負這份悲痛，但對於受害家屬和社會大眾，「這是我們對公平正義的深切期待」，且誰都不知道誰會成為下一個受害者，「這個『誰』？也包括苗博雅以及你所有的至親好友，不是嗎？」

最後王欣儀透露，她至今仍時常想起姊姊對她說的最後一句話，那天姊姊說要借她鞋子穿，而她只答了一個「好」字，怎料，這一個字卻成了兩人「訣別的最後一句話」。