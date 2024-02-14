路口碰撞！機車橫躺汽車引擎蓋上　路人傻眼：怎麼騎的？

記者蔡佩旻／雲林報導

機車竟然騎上引擎蓋！大年初一下午雲林崙背鄉156縣道發生汽機車碰撞事故，一輛由2名少女雙載之機車與產業道路駛出自小客車發生碰撞，幸機車騎士與乘客僅受輕傷，但發生碰撞後機車卻離奇躺在自小客車引擎蓋上，令其他用路人看了相當傻眼。

▲自小客車由產業道路駛出，與機車發生碰撞，機車竟離奇橫躺於汽車引擎蓋上。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

路過的劉先生見狀相當驚訝拍下照片PO到臉書，劉先生受訪表示，當下看到覺得相當不可思議，想不通機車如何撞上去的怎會停在引擎蓋上也沒有滑下來，雙載的年輕女子都站在路旁，看似未受到嚴重傷害，這要架梯子也不一定騎得上去，超傻眼。汽車駕駛下車也嚇傻，幸好雙方都無大礙。

西螺警分局表示，該起車禍案發生於2月11日13時許，一名李姓女子搭載一名女性乘客騎乘機車，行經崙背鄉五魁村156縣道由西往東直行，另名黃姓男子駕駛自小客車由產業道路駛出，雙方發生碰撞，造成機車翻覆於汽車引擎蓋上，機車駕駛及乘客身體擦挫傷送醫。

西螺警分局呼籲，春節假期車潮湧現，汽機車駕駛應謹慎小心，確實禮讓幹道先行並遵守交通規則，以避免發生交通事故，造成自身或他人生命財產安全之危害。

▲機車離奇躺在於汽車引擎蓋上，令其他用路人看傻眼拍下PO網。（圖／記者蔡佩旻翻攝）