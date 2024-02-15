今年第一起！屏東鹽埔雞隻感染禽流感　撲殺9583隻黑羽土雞

▲屏東鹽埔雞隻感染禽流感進行撲殺 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

屏東縣動物防疫所於2月12日接獲鹽埔鄉1處土雞場主動通報飼養雞隻有異常死亡，隨即依標準作業程序啟動防疫機制，前往該場將雞隻移動管制、場區及周邊進行噴灑消毒作業，並採集檢體送農業部獸醫研究所檢驗，於2月14日經研究所確認感染H5N1亞型高病原禽流感病毒，動物防疫所15日即赴該場執行撲殺作業，現場撲殺 9,583隻黑羽土雞(約67日齡)，並再次督導業者完成場區清潔及消毒工作，及相關連場回溯追蹤以降低疫情傳播風險。

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這是屏縣今年發生第1起H5N1禽流感案例，動防所已同步啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作及周邊半徑3公里進行訪視輔導，訪查轄內禽場有無可疑病例，以確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動，並持續加強高風險養禽鄉鎮養禽場周邊環境消毒，以控制病毒及疫情散播。

動物防疫所李永文所長表示，近期天氣受輻射冷卻影響日夜溫差大，易造成禽隻緊迫，請養禽業者適時開啟禽舍保溫設備，並維持訪鳥圍網設施正常運作，加強自主消毒，減少環境中病毒活動，以防疫情傳播。同時也呼籲飼主落實各項門禁管制如人員、車輛、運輸載具及器具進出禽場應徹底消毒等生物安全工作；每日自主觀察場內家禽健康狀況，若發現異常情形，請盡速通報動物防疫所前往採樣送檢，並啟動標準防疫流程，以利控制及防範疫情蔓延。