持鐵鋸破壞廟宇門拴...他大年初五偷香油錢　虎尾警衝現場壓制

▲警方獲報轄區有宮廟遭竊，立即前往現場將行竊的李男壓制逮捕。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

農曆春節許多民眾都會特地前往廟宇祈求新的一年順遂，不免添貢香油錢，竟有不肖歹徒覬覦香油錢大膽行竊。虎尾警分局昨（14）日大年初五凌晨接獲報案，指稱元長鄉一處宮廟有小偷正在行竊，立刻派遣線上警網趕抵現場，發現竊賊手持鐵鋸正在破壞廟宇大門木質門拴，迅速將竊嫌依現行犯逮捕。

虎尾警分局說明，經查40歲居住元長鄉的李姓犯嫌，趁著新春年節民眾拜拜祈福添加香油錢，早在2月9日於鄰近鄉鎮2間宮廟竊取約3千6百元，而遭警方移送，但是李嫌卻食髓知味不知悔改，再度於2月12日6時在元長鄉鎮平宮、2月13日13時許在無極聖安宮，連續竊走香油錢2萬元及5千元左右；警方獲報調閱影像已鎖定李嫌，正備卷聲請拘票拘提李嫌。

▲雲林40歲李姓男子覬覦年節廟宇香油錢較多，連續於多家宮廟行竊香油錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



這時李嫌只想著趁著初五開工日凌晨再撈一筆，果真賊星該敗，廟方從監視器發現有鬼祟人影企圖竊盜報警，警力迅速抵達當場逮獲。全案依加重竊盗罪移送台灣雲林地方檢察署偵辦，並建請預防性羈押。

▲李姓嫌犯見油錢箱容易破壞的即當場破壞取錢，輕便型的則整箱抱走，行徑囂張。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

警方表示，李姓竊嫌行竊時間點並不固定，白天會佯裝成信徒，假借拜拜一面觀察地形，晚上再攜帶折疊鐵鋸破壞廟門進入，見油錢箱容易破壞的即當場破壞取錢，輕便型的則整箱抱走，行徑囂張。虎尾分局呼籲轄區各宮廟，新春期間如有上述香油錢遭竊之情形，請盡速與本分局偵查隊連絡， 以利擴大偵辦嚴懲究法。

▲李嫌覬覦年節廟宇香油錢較多，攜帶折疊鐵鋸破壞廟門連續於多家宮廟行竊香油錢。（圖／記者蔡佩旻翻攝）