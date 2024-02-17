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納瓦尼遭關押監獄曝！極寒零下28度「洗澡沒熱水」　照三餐毒打

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼最後被關押在位於北極圈內的IK-3聯邦監獄。（圖／路透）

▲俄羅斯反對派領袖納瓦尼最後被關押在位於北極圈內的IK-3聯邦監獄。（圖／路透，下同）

記者羅翊宬／綜合報導

俄羅斯總統普丁的頭號政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）傳出16日在獄中身亡，外界認為納瓦尼肯定是遭到普丁毒手。如今，納瓦尼生前所關押的監獄曝光，是位於北極圈內的「極寒之地」，距離首都莫斯科2000公里，是由前蘇聯關押政治犯的勞改營改建，囚犯必須面臨零下28度低溫和慘遭毆打的環境。

現年47歲的納瓦尼曾發起針對俄國政府高層與國營事業的反貪腐調查，且多次號召「反普丁抗爭」，為反對普丁最為強烈的異議人士，其能動員全國與年輕世代的能力更令普丁如坐針氈，加上先前曾於2020年8月搭乘班機返回莫斯科時有過食物中毒的紀錄，也因此就連烏克蘭總統澤倫斯基都認為，其肯定是遭到普丁下令毒殺。

根據《鏡報》，納瓦尼生前最後一個被關押的地點，其實是位處北極圈內、號稱「極地狼」（Polar Wolf Arctic Colony）的IK-3聯邦監獄，其位於俄羅斯亞馬爾-涅涅茨自治區（Yamalo-Nenets Autonomous Okrug）的哈爾普鎮（Kharp），距離首都莫斯科2000公里，是創建於1961年的前蘇聯勞動改造營，囚犯們得在酷寒承受攝氏零下28度的低溫，且還得遭受獄警毒打等暴力對待。

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼最後被關押在位於北極圈內的IK-3聯邦監獄。（圖／路透）

▲▼俄羅斯反對派領袖納瓦尼最後被關押在位於北極圈內的IK-3聯邦監獄。（圖／路透）

IK-3聯邦監獄最多可以關押1085人，至1970年代逐漸擴建餐廳、囚犯宿舍、鍋爐房、洗衣房、醫務室等設施，本身是惡名昭彰的重刑犯關押地，許多曾關押在此的囚犯更指控遭到酷刑、毆打。一名前囚犯更控訴曾遭獄警掐喉、用警棍毆打，當被帶到外面時，更被迫頭上戴著袋子，整天不見天日，看不清楚監獄內的布局。

其他報導指出，IK-3聯邦監獄所位處的哈普鎮地理位置非常偏僻，不僅有綿延數百公里的苔原動土、另一面則背靠極圈烏拉山脈（Polar Urals），相當不利於囚犯從獄中脫逃，還有其他囚犯受訪時或在法庭時曾透露，獄中缺乏大部分日常生活用品，且獄方堅持只發放嚴重破損的囚衣和冬靴，甚至還有牢房無熱水可用。

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