納瓦尼猝逝！妻子會議上突收噩耗　首度發聲「普丁將被繩之以法」

▲ 尤利雅得知丈夫死訊時，正在德國出席慕尼黑安全會議。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

俄羅斯總統普丁最大政敵、反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日據報在獄中身亡，妻子尤利雅（Yulia Navalnaya）在噩耗傳出後首度公開露面，直言普丁「被繩之以法的日子很快就會到來」。

《衛報》報導，俄國監獄管理局16日公布納瓦尼死訊時，尤利雅正在德國參加慕尼黑安全會議（MSC），當現場各國領袖、外交部長及專家還在消化突如其來的噩耗時，尤利雅出乎意料地上台發表談話。

尤利雅在通常為資深政要準備的講台上說，「各位或許都已經看到今天傳來的可怕消息。我想了很久自己到底該上台，還是該飛回我的孩子身邊。但是我開始想，如果納瓦尼是我，他會怎麼做？我很確定他會站在這裡，他會上台。」

她在一片哀戚氣氛中表示，「我不知道是否該相信這個來源僅有俄國政府的可怕消息，因為經過這麼多年，你們都知道我們不能相信普丁和普丁政府，他們總是說謊」，但若報導屬實，普丁和他的盟友「將被繩之以法，而這一天很快就會到來」。

尤利雅也向現場觀眾及國際社會喊話，呼籲團結打敗普丁這個惡魔，「打敗現在在俄國的可怕政權。這個政權和普丁必將為這些恐怖事蹟負起個人責任。」

▲ 尤利雅在噩耗傳出後上台發言，令現場政要感到驚訝。（圖／達志影像／美聯社）

尤利雅情緒化且涉及私人的發言在這場會議上相當罕見，因為各國政要通常僅發表事先擬好的政治訊息，急著趕赴下個行程。

葡萄牙外長克拉維尼奧（João Cravinho）感嘆，這是一個「非常感人的時刻」；美國參議員夏茲（Brian Schatz）也表示，「在尤利雅和全世界剛得知她丈夫死於俄國獄中的消息後聽到她的發言，很令人感動。」

歐洲議會德國綠黨成員諾伊曼（Hannah Neumann）說明，觀眾原先預期會是另一名高級政治家上台發言，當尤利雅進場時所有人都感到驚訝，因為在這種令人情緒不穩的狀況下上台是如此勇敢。她形容，尤利雅看起來不算有精神，但也沒有完全崩潰，「只是非常非常專注而強大」。

美國全球領導聯盟（US Global Leadership Coalition）會長孫爾（Liz Schrayer）回憶，當時全場安靜到「連針掉到地上的聲音都停得見」。諾伊曼也提到，尤利雅稱她不知該不該相信丈夫死訊的發言是個警訊，提醒人們不要將未經證實的報導當成事實。