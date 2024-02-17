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普丁政敵納瓦尼獄中驟逝　俄羅斯警告群眾勿上街

▲▼各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

文／中央社莫斯科16日綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）死訊傳出數小時後，莫斯科今天警告群眾不要走上街頭抗議。

法新社報導，社群媒體影片顯示，人們向政治鎮壓受害者紀念碑獻花以紀念納瓦尼。俄羅斯聯邦監獄管理局表示，納瓦尼今天在服刑19年的北極監獄死亡。

▲▼各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲▼各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲▼各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

莫斯科檢察官辦公室指出，他們注意到網路上有人呼籲「參加莫斯科市中心的群眾集會」，檢察官辦公室表示「有必要警告不要違法」。

根據俄羅斯獨立媒體Sota在Telegram頻道分享的影片，至少1人因舉著似乎寫著「殺人凶手」的標語而遭到拘留。

▲▼各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

▲各國支持者上街悼念納瓦尼（Alexei Navalny）。（圖／路透）

一些群眾也被拍到在克里姆林宮旁的橋樑放置鮮花。批評俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）的政治人物涅姆佐夫（Boris Nemtsov）2015年就在此被殺。

此外，在喬治亞首都提比利斯（Tbilisi）、亞美尼亞首都葉里凡（Yerevan）和塞爾維亞首都貝爾格勒（Belgrade）也發生一些較大規模的示威活動。

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