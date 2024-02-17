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納瓦尼驟逝　俄羅斯逾百人上街哀悼被逮捕！人民怒嗆：國家恥辱

▲▼倫敦民眾悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）逝世。（圖／路透）

▲倫敦民眾獻花悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼逝世。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在獄中驟逝，莫斯科檢方警告群眾不要「違法」上街集會遊行。然而，據人權組織說法，至少100人在俄羅斯各地因為參加悼念活動被逮捕拘留。有部分俄國民眾對此表達憤怒並在受訪時說，這對國家而言是一種恥辱，「他們終於殺了他」。

根據CNN報導，俄羅斯獨立人權組織OVD-info聲稱，在納瓦尼死訊曝光後，俄羅斯各地至少有100人因為參加哀悼守夜活動或集會，而遭到拘留。組織表示，這些逮捕事件發生在莫斯科、聖彼得堡、莫曼斯克（Murmansk）、頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）等至少8個城市。

報導稱，網路社交媒體與新聞媒體的畫面顯示，俄羅斯民眾在各地的許多守夜活動中，透過獻上鮮花與舉著海報等行動，向納瓦尼哀悼致敬。還有人目睹警察將其中一些參與集會者帶上警車。

據CNN指出，目前尚不清楚確切有多少人被拘留，但OVD-info表示，部分人已經獲釋。此前，莫斯科檢察官辦公室16日警告公眾，在首都舉行的示威活動未獲批准，參與者可能會被行政逮捕（administrative arrest）。

另外，英國天空新聞在莫斯科採訪當地民眾，一名女子表示，在自己熱愛的國家發生這種事情，是一種恥辱（disgrace），她不希望任何人經歷這些對國家感到羞恥的時刻。

另一名女子則說，「我當然非常憤怒。他們終於殺害了他（納瓦尼）。」她表示，納瓦尼躲過了第一次暗殺，而且他看起來似乎不會被擊垮，「我們以為他們不會再次試圖殺害他，但結果看來，對他們而言沒有什麼是不可能的。」

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