納瓦尼驟逝　俄羅斯逾百人上街哀悼被逮捕！人民怒嗆：國家恥辱

▲倫敦民眾獻花悼念俄羅斯反對派領袖納瓦尼逝世。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）16日在獄中驟逝，莫斯科檢方警告群眾不要「違法」上街集會遊行。然而，據人權組織說法，至少100人在俄羅斯各地因為參加悼念活動被逮捕拘留。有部分俄國民眾對此表達憤怒並在受訪時說，這對國家而言是一種恥辱，「他們終於殺了他」。

根據CNN報導，俄羅斯獨立人權組織OVD-info聲稱，在納瓦尼死訊曝光後，俄羅斯各地至少有100人因為參加哀悼守夜活動或集會，而遭到拘留。組織表示，這些逮捕事件發生在莫斯科、聖彼得堡、莫曼斯克（Murmansk）、頓河畔羅斯托夫（Rostov-on-Don）、下諾夫哥羅德（Nizhny Novgorod）等至少8個城市。

The Russian prison service has announced that jailed opposition leader Alexey Navalny has died at the age of 47. Clarissa Ward reports on the attempts on his life and his arrest when he returned to Russia for the final time. pic.twitter.com/qK6SX8XvhY — Anderson Cooper 360° (@AC360) February 17, 2024

報導稱，網路社交媒體與新聞媒體的畫面顯示，俄羅斯民眾在各地的許多守夜活動中，透過獻上鮮花與舉著海報等行動，向納瓦尼哀悼致敬。還有人目睹警察將其中一些參與集會者帶上警車。

據CNN指出，目前尚不清楚確切有多少人被拘留，但OVD-info表示，部分人已經獲釋。此前，莫斯科檢察官辦公室16日警告公眾，在首都舉行的示威活動未獲批准，參與者可能會被行政逮捕（administrative arrest）。

另外，英國天空新聞在莫斯科採訪當地民眾，一名女子表示，在自己熱愛的國家發生這種事情，是一種恥辱（disgrace），她不希望任何人經歷這些對國家感到羞恥的時刻。

另一名女子則說，「我當然非常憤怒。他們終於殺害了他（納瓦尼）。」她表示，納瓦尼躲過了第一次暗殺，而且他看起來似乎不會被擊垮，「我們以為他們不會再次試圖殺害他，但結果看來，對他們而言沒有什麼是不可能的。」