　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

▲▼台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝狀。（圖／海基會）

▲李大維頒發感謝牌給杭州台商協會榮譽會長周鮑華。（圖／海基會）

記者蔡紹堅／台北報導

海基會16日舉行台商春節活動，董事長李大維特別頒發「感謝牌」給杭州台商協會榮譽會長周鮑華、成都台商協會會長高錦樂及廣州台商協會常務副會長周勇仁，感謝他們曾在亞運期間為中華台北代表團提供各項後勤支援與協助，是健兒們最有力的後盾。

李大維強調，因為各地台商協會的動員與台商會長的熱心協助，讓中華代表隊在賽事期間獲得充分的支持，海基會代表國人感謝台商朋友。

▼李大維頒發感謝牌給廣州台商協會常務副會長周勇仁。（圖／海基會）

▲▼台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝狀。（圖／海基會）

海基會副董事長兼秘書長邱垂正提到，去年世大運與杭州亞運舉辦期間，中華代表隊表現良好，背後的無名英雄功不可沒，杭州台協周鮑華會長扮演聯絡人的角色，協處所有大小事及各種疑難雜症，非常辛勞。

邱垂正說，而賽事聯絡人由當地台商會長擔任的制度，始於2010年廣州亞運，由時任廣州台協會長周勇仁擔任2010年廣州亞運聯絡人，樹立典範。

▼李大維頒發感謝牌給成都台商協會會長高錦樂。（圖／海基會）

▲▼台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝狀。（圖／海基會）

周鮑華會長說，接待龐大代表隊難度很高，經過折衝協調，陸方給予最大通融與便利，甚至特別給中華代表隊一些禮遇，讓代表隊成員有家的感覺，看到代表隊受到良好對待，所有辛勞都忘記了。

周勇仁副會長也說，他擔任2010年廣州亞運聯絡專員，對接待中華代表隊感到非常榮幸，也深感責任重大，賽事也順利完成，這次很感謝海基會的邀請。

ET快訊
晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」
王志安捐100萬日圓　罕病基金會拒收：已退款
晚安小雞在台造假被追殺！　多案不起訴
台灣人過年寧願出國！　他揭「3關鍵主因」
年收200多億！地表最強YTR：我不有錢
快訊／西門町槍戰2男收押　天道盟吉董兒持續住院
再變天時間曝　「涼冷空氣接力到2月底」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

院版「海洋保育法」草案送立院　眾環團肯定管碧玲

台印簽署移工合作備忘錄　政院官員：開放行業及人數由我方決定

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

快訊／韓國瑜19日召開朝野協商　研商邀行政院長陳建仁「食安報告」

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

台印簽移工合作備忘錄　官員：不積極爭取恐失去國際競爭優勢

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞遭柬國警方逮捕！　刑事局證實揭他涉犯3罪名

《換乘3》輝鉉「拿前任送的禮物分大家」　惠媛崩潰爆哭：太壞了！為什麼帶我來！

台版「非常律師」陳俊翰離世　被罕病纏身：限制不了我的夢

賈玲「消失1年」為戲狂減50公斤！　朋友超心疼...親姊看了：是P的吧XD

被丟包富國島還多付720美金　品保怒斥年代旅遊：匪夷所思

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

院版「海洋保育法」草案送立院　眾環團肯定管碧玲

台印簽署移工合作備忘錄　政院官員：開放行業及人數由我方決定

快訊／國民黨團要求陳建仁「食安報告」　韓國瑜：深表肯定認同

快訊／韓國瑜19日召開朝野協商　研商邀行政院長陳建仁「食安報告」

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

韓國瑜現身立法院避談朝野協商　發糖給媒體稱「祝甜甜的一年」

台印簽移工合作備忘錄　官員：不積極爭取恐失去國際競爭優勢

董仔發文不捨這群人停更！　PO成員合照：身為一份子覺得非常驕傲

向陳俊翰致歉！王志安捐100萬日圓遭罕病基金會拒收：已完成退款

晚安小雞直播點名她痛罵　許聖梅「慘遭粉絲網暴」：他一點也不笨

德德爆紅IG粉絲逼近30萬　鄭運鵬坦言：沒有料到

年代旅遊遭踢出品保！觀光署將追繳135萬保證金　15天內未繳可撤照

韓國瑜下周邀朝野協商食安專案報告　民眾黨團：樂見其成

丁學文／陸股疲軟恐是政局不穩　拉回投資人信心是重點

求前女友復合不成...猛刺她肚子一刀險死　莽男衝動下場慘曝

陸快艇越界拒檢翻覆釀2死　管碧玲：現階段不能片面「還原真相」　

快訊／西門町槍戰2男羈押禁見　天道盟吉董兒持續戒護住院　

萬歲牌堅果隨行包 熱銷百萬包 一包不到23元

政治熱門新聞

陳俊翰初二離世　疑感冒引併發症

快訊／韓國瑜打臉國民黨團！　發通知「程序考量未便召集朝野協商」

分析2026六都市長可能人選　黃暐瀚點將：藍營這3人搶新北

快訊／韓國瑜拒協商打臉國民黨？ 　傅崐萁：靜候韓院長召集朝野

陳俊翰離世！最後貼文：人生成就解鎖

傅崐萁衝「17日臨時會」被韓國瑜喊卡　綠黨團：韓院長還算有點sense

幕後／沒搞清楚議事規則連周萬來都尷尬！　藍黨團內部群組急討論　

「拒絕國會成政治綜藝秀場！」　10綠委組「為下一代而戰國會連線」

陳俊翰驟逝　柯建銘代表民進黨團哀悼：服務處將做為治喪聯絡處

朱學恒猥褻案今傳陳布朗作證　鍾沛君：這次一家三口並肩作戰

郭正亮：韓國瑜新國會立刻碰到1挑戰

柯文哲人事佈局　「戰狼小姊姊」接黨團主任

藍黨團臨時會被打槍　韓國瑜19日召開朝野協商「邀陳建仁食安報告」

陳俊翰母子相伴40年　「沒關係，以後我當你的手」

更多熱門

相關新聞

海基會春節聯誼　台商盼賴上任少說台獨語言

海基會春節聯誼　台商盼賴上任少說台獨語言

「2024大陸台商春節活動」16日在圓山大飯店舉行，超過250名大陸台商出席了活動。珠海台商協會榮譽會長葉飛呈受訪時表示，總統當選人賴清德被陸方視為「務實的台獨工作者」，令台商很尷尬，希望賴上任之後，盡量少說「台獨語言」。

陸漁船被追翻覆2死　家屬近日將抵金門

陸漁船被追翻覆2死　家屬近日將抵金門

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

從未停下腳步尋求兩岸對話　蔡英文喊話：逐步恢復雙邊有序交流

市商會邀６國駐台代表齊聚慶開春

市商會邀６國駐台代表齊聚慶開春

台資中小企業「拎包入駐」降低成本

台資中小企業「拎包入駐」降低成本

關鍵字：

中華台北中華隊海基會台商

讀者迴響

熱門新聞

慈妹被KID抱走「掉出車頭燈」疑走光

柬埔寨不保護嫌犯！　「晚安小雞」本名公開了

父子精液注入體內　她產子不知爹是誰

快訊／晚安小雞、阿鬧遭柬埔寨判刑2年

開賣不到15天！　蘋果新產品爆退貨潮

20萬粉「女高中生」業配Bra　慘被退學

晚安小雞為何帶鬼娃？西港省長曝靈異劇本

女書記身材太好！　地院審判長強行吸吮

火鍋店將兩日「161萬元」營收全發給員工

基隆消防局長爆婚外情！摟腰滾床親吻照流出

晚安小雞團隊遭起底！老婆老闆恐都是共犯

「雨水」到！好運3招、3生肖轉運

高中同學突送驚喜禮物？男遭判11年

鋒面即將抵達！今晚北東有雨　氣溫「急降12度」時間曝

沙發擠滿貓　左邊大橘睡到壞掉了

更多

最夯影音

更多
21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！

21歲護專女衝台中見男網友　「失聯4天」母急報警找人！
晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

晚安小雞造假遭逮..曾喊：直播很難Set　「如果NG一次就完蛋了」

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

阿金店長見熟客來急上車 下秒擠機車踏板篡位成功

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

晚安小雞、阿鬧上銬現身　下跪道歉請求柬埔寨原諒

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

【2024投籃好運龍總來】

【2024投籃好運龍總來】

東森廣場台北車站龍年好運來～打卡抽新春超值福袋

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面