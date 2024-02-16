台商助中華隊亞運發光　海基會頒發感謝牌

▲李大維頒發感謝牌給杭州台商協會榮譽會長周鮑華。（圖／海基會）



記者蔡紹堅／台北報導

海基會16日舉行台商春節活動，董事長李大維特別頒發「感謝牌」給杭州台商協會榮譽會長周鮑華、成都台商協會會長高錦樂及廣州台商協會常務副會長周勇仁，感謝他們曾在亞運期間為中華台北代表團提供各項後勤支援與協助，是健兒們最有力的後盾。

李大維強調，因為各地台商協會的動員與台商會長的熱心協助，讓中華代表隊在賽事期間獲得充分的支持，海基會代表國人感謝台商朋友。

▼李大維頒發感謝牌給廣州台商協會常務副會長周勇仁。（圖／海基會）



海基會副董事長兼秘書長邱垂正提到，去年世大運與杭州亞運舉辦期間，中華代表隊表現良好，背後的無名英雄功不可沒，杭州台協周鮑華會長扮演聯絡人的角色，協處所有大小事及各種疑難雜症，非常辛勞。

邱垂正說，而賽事聯絡人由當地台商會長擔任的制度，始於2010年廣州亞運，由時任廣州台協會長周勇仁擔任2010年廣州亞運聯絡人，樹立典範。

▼李大維頒發感謝牌給成都台商協會會長高錦樂。（圖／海基會）



周鮑華會長說，接待龐大代表隊難度很高，經過折衝協調，陸方給予最大通融與便利，甚至特別給中華代表隊一些禮遇，讓代表隊成員有家的感覺，看到代表隊受到良好對待，所有辛勞都忘記了。

周勇仁副會長也說，他擔任2010年廣州亞運聯絡專員，對接待中華代表隊感到非常榮幸，也深感責任重大，賽事也順利完成，這次很感謝海基會的邀請。