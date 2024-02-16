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大陸 大陸焦點 特派現場

250名台商出席海基會春節聯誼　資深會長盼賴清德：少說台獨語言

▲▼2024大陸臺商春節活動，總統蔡英文親臨會場與台商共慶佳節。（圖／記者湯興漢攝）

▲2024大陸台商春節活動，總統蔡英文上台拜年。（圖／記者湯興漢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

「2024大陸台商春節活動」16日在圓山大飯店舉行，超過250名大陸台商出席了活動。珠海台商協會榮譽會長葉飛呈受訪時表示，總統當選人賴清德被陸方視為「務實的台獨工作者」，令台商很尷尬，希望賴上任之後，盡量少說「台獨語言」。

海基會「大陸台商春節活動」因疫情停辦多年，去年疫情趨緩後才終於恢復舉辦，但規模縮小許多，出席的台商僅有100多名。

今年則是疫情之後首度重返圓山大飯店舉行，規模也明顯擴大，席開35桌，出席的台商超過250名，賓客總數也超過400名。

▼今年規模回到疫情前，出席人數明顯增加。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼2024大陸台商春節聯誼，重返圓山大飯店舉行。（圖／記者蔡紹堅攝）

據了解，此次有很多台商都是主動向海基會報名參加的，約有280人以上報名，不過，陸方同樣有施壓，最後有一些台商沒出席活動。

與會台商最為關心的還是兩岸「重開機」的狀況，有台商透露，兩岸近期氣氛實在太差，他們在跟大陸官員見面時，也很努力想替兩岸「潤滑」，強調「維持現狀」的重要性。

此次也有多位資深台商出面接受媒體採訪，珠海台商協會榮譽會長葉飛呈受訪時提到，近幾年的兩岸關係比起馬英九執政時尷尬很多，「九二共識」在蔡英文執政時期整個走樣，原因兩岸都要去思考。

葉飛呈指出，他赴大陸投資20多年了，過去的他與現在的他，在大陸經營的狀況已經不一樣了，因為兩岸沒有交流，雖然政府沒有交流，可是民間應該要互相往來，最近政府公告暫停團客赴陸，就是一個非常不明智的決策，「兩岸有交流，台商在那也好過活。」

▼珠海台商協會榮譽會長葉飛呈。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼珠海台商協會榮譽會長葉飛呈。（圖／記者蔡紹堅攝）

葉飛呈認為，兩岸不管怎麼樣，人與人之間交流就有情感，有交流就有活絡，有人流就有商流，有商流就有金流，人才就能夠交換。

葉飛呈強調，賴清德當選總統，但眾所皆知，大陸視他為「務實台獨工作者」，這一點對台商來講很尷尬，「希望他當總統的期間，台獨的語言盡量少說，免得引起兩岸不必要的爭執。

資深台商、海基會顧問王恩國提到，希望中國大陸能夠理解，兩岸分治以來，台灣民眾已經習慣目前的生活方式，不會輕易改變。

王恩國指出，大陸認為民進黨執政會搞台獨，因為有一個台獨黨綱，但民進黨在台灣已執政16年，並沒有推動台灣獨立，「未來我相信賴清德上任之後，他也不會推動台獨，因為民進黨非常理解，美國是不會允許台灣片面改變台海現狀。」

▼資深台商王恩國。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼資深台商王恩國。（圖／記者蔡紹堅攝）

王恩國說，也要請執政的民進黨理解，大陸最高領導人肩負著國家統一的歷史使命，必須面對廣大中國民眾對於統一的「民意」，建議民進黨不要輕易用言語或行為刺激中國，這樣對化解兩岸關係的緊張較有幫助。

澳門台商聯誼會會長簡廷在也說，兩岸加強經貿、文化、技術交流，有助於兩岸經濟發展，這是過去三四十年，大家都見證過的，未來希望兩岸能夠邁向良性的發展，不希望用意識形態限制兩岸的交流，「搭橋比築牆更重要，兩岸的深度交流，可以創造國際的影響力。」

▼澳門台商聯誼會會長簡廷在。（圖／記者蔡紹堅攝）

▲▼澳門台商聯誼會會長簡廷在。（圖／記者蔡紹堅攝）

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