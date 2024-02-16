屬龍、身分證「204」中1碼就優惠！ROYCE’生巧克力20款1+1爆殺

▲只要生肖屬「龍」或身分證字號對中「2、0、4」任一碼，就享ROYCE`巧克力「1+1優惠」。（圖／city’super提供）

記者林育綾／綜合報導

city’super獨家代理來自日本北海道ROYCE’巧克力，即日起至2月24日推出指定身份優惠！只要生肖屬「龍」，或身分證字號對中「2、0、4」任一碼，就可享有年度最暢銷的生巧克力、巧克力洋芋片全系列共20款「1+1優惠」，包括期間限定口味也在此波爆殺價當中，讓消費者慰勞開工的辛苦。

city’super提到，只要生肖屬「龍」（出生年為1928年、1940年、1952年、1964年、1976年、1988年、2000年、2012年、2024年）或身分證字號對中「2、0、4」任一碼，即可享有ROYCE’巧克力年度最夯20款「1+1優惠」。像是生巧克力全系列，任選口味1+1盒，原價1120元，優惠價899元；巧克力洋芋片全系列，任選口味1+1盒，原價1040元，優惠價799元。

▲「牛奶生巧克力-冬季限定版」售價560元，1+1優惠價899元。（圖／city’super提供）

同步主打適合冬季品嚐的「楓糖堅果巧克力洋芋片」520元/盒，洋芋片的一側塗上帶有楓糖和杏仁醬的巧克力，鹹甜口感讓人忍不住一口接一口。而本身以生巧克力聞名的ROYCE’，也將經典的牛奶巧克力與洋芋片組合成「原味巧克力洋芋片」520元/盒，也是年度僅次於牛奶生巧克力的人氣熱銷商品。

▲牛奶巧克力與洋芋片組合，「原味巧克力洋芋片」鹹味交織獨特口感。（圖／city’super提供）

此波優惠也加入首次引進台灣的「蘭姆酒生巧克力」560元/盒，採用品牌醇厚的牛奶巧克力甘納許(Ganache)與芳香蘭姆酒混合，並撒上可可粉，入口蘭姆酒的甜辣香氣與奶香一起蔓延，能品味到蘭姆酒的醇厚香氣。另外，有「茶中香檳」封號的「大吉嶺紅茶生巧克力」560元/盒，完美結合生巧克力的苦甜及濃郁的紅茶香味。

▲幫上班族補班打氣，萊爾富門市推出「大杯特濃美式買1送1」。（圖／萊爾富提供）

另外，為了幫上班族在2月17日補班打氣，超商也推出多款優惠，萊爾富門市在2月18日起，推出「大杯特濃美式買1送1」、「明治Meltykiss牛奶巧克力（條裝）第2件20元」等。

而7-11門市即日起至2月20日，推出CITY系列大杯以上「任選第2杯半價」優惠，品項包含CITY CAFE、CITY PRIMA、CITY PEARL珍珠、CITY TEA現萃茶、不可思議咖啡及氮氣系列飲品。

而7-11在「OPENPOINT行動隨時取」則推出「CITY開工龍好運」，即日起至2月20日有「CITY CAFE特大美式買8送8」、「CITY CAFE特大拿鐵買5送2 」等。