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49元爽吃漢堡+飲料！速食店「超殺優惠券」快收　還有點心免費吃

▲▼漢堡王 。（圖／業者提供）

▲速食店最新超殺優惠券來了 。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

速食控省荷包去！人氣速食品牌「漢堡王」最新超殺優惠券來了，不僅有「6款飲品+5款夯品買1送1」，還有超殺銅板小套餐，爽吃漢堡加飲料50元有找，划算爆表；加碼官方LINE限定輸入優惠碼能爽吃「4大點心買1送1」，且開放無限次使用，即日起限時42天開用。

▲▼漢堡王最新優惠券 。（圖／業者提供）

▲整張優惠券限省2909元。

漢堡王祭出最新新春激省優惠券，一共有6大系列好康等領，其中，必搶「喜上加喜0元送」，只要購買指定品項即可享點心任選免費吃，等於直接買1送1，指定品項有經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、單層華鱈魚堡等，點心則有小薯、小份薯球、小份洋蔥圈任選，還有「6款飲品買1送1」，包括百事可樂、七喜、橘子汽水、冰綠茶等都有。

▲▼漢堡王最新優惠券 。（圖／業者提供）

▲一共有6大系列優惠等吃。

加碼還有超殺「開運1+1 49元」組合優惠，凡購買經典脆雞堡、脆洋蔥牛肉堡、4塊雞塊、小薯、小份洋蔥圈、小份薯條，即可享6款飲品任選1款免費喝，小套餐組合只要花50元銅板就能吃到；除外還要搶吃官方LINE限定優惠，只要輸入「52BK」就有雞塊、薯球、洋蔥圈、薯條買1送1，且不限使用次數

還有6款開運大餐、6款共享大餐等吃，整張券現省2909元，即日起至3月28日限時開跑，提醒兒童樂園、航站一、航站二、竹科台積P1、台中美光、南科台積店等商場店不適用此優惠活動。

▲▼麥當勞。（圖／業者提供）

▲麥當勞開春優惠券限時開吃。

另，麥當勞即日起至3月26日也祭出最新2024年「龍年開春優惠券」，一共有「加1元多1件」、「超爽大餐101元起」、「雙人共享209元起」、「早餐套餐免費升級咖啡」及「雙人早餐159元起」等5大優惠，整張券最高現省2587元，且不限使用次數。

其中，必搶「加1元多1件」，不僅有人氣大薯、6塊麥克雞塊加1元就能多吃1件，還有提神美式咖啡、那堤、蜂蜜奶茶等飲品可爽喝買1送1，加碼吃超俗101元起套餐，有麥香雞、麥香魚、吉事漢堡搭配4塊麥克雞塊加小薯、小杯飲料，只要101元就能輕鬆吃到，今天趕緊衝吃一波。

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